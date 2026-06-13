كأس العالم - شرقي: تنوع فرنسا سر قوتها.. والاختلاف يجب أن يوحدنا لا أن يفرقنا

السبت، 13 يونيو 2026 - 19:12

كتب : FilGoal

ريان شرقي - فرنسا

كشف ريان شرقي جناح المنتخب الفرنسي، أن التنوع والاختلاف داخل المجتمع الفرنسي يمثلان مصدر قوة حقيقية، مشددا على أن الانتقادات التي تعرض لها على مدار سنوات لم تعد تؤثر فيه.

ريان شرقي

النادي : مانشستر سيتي

فرنسا

ويستعد منتخب فرنسا لقص شريط مبارياته في كأس العالم بمواجهة السنغال الثلاثاء المقبل في تمام العاشرة مساء.

وقال شرقي عبر موقع الاتحاد الفرنسي: "كل إنسان مختلف، ولكل شخص رؤيته الخاصة للأشياء، وهذا ما يجب أن يوحدنا جميعا، لا أن يجعلنا ننقلب على بعضنا البعض عند أقل تصرف أو كلمة من أي شخص".

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وواصل "لا أعرف لماذا لا يحبني بعض الناس، أتفهم أن لدي شخصية قد لا تعجب الجميع، ربما لأن لحيتي كبيرة أكثر من اللازم، أو لأنني أبدو صارما بعض الشيء".

وأردف "عندما أنظر إلى منتخب فرنسا أشعر بالعظمة، هذا التنوع الكبير وتعدد القصص والخلفيات هو ما يصنع قوة فرنسا اليوم".

وعن الانتقادات التي تلقاها قال: "لم يعد الأمر يؤذيني، لأنني تحت الأضواء منذ سن الخامسة عشرة، والناس يختلقون عني كل أنواع القصص، لكنني أريد أن أفعل هذا من أجل الأجيال الصغيرة التي ستأتي بعدي".

وواصل "أريد أن يقول الناس نعم، هذا ريان شرقي، شخصية عامة، لكنه إنسان، مهما قيل عنك، الحقيقة تظهر في النهاية، وقد بدأت بالفعل في الظهور خلال الموسمين الماضيين".

وأتم "لا يهم لون البشرة أو العرق أو أي اختلاف آخر، يجب أن نكون جميعا معا".

ويتواجد منتخب فرنسا في المجموعة التاسعة التي تضم كل من: "السنغال، والنرويج، والعراق".

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