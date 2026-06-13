كأس العالم - العثور على جثة بالقرب من معسكر منتخب إيران

السبت، 13 يونيو 2026 - 19:08

كتب : FilGoal

منتخب إيران

عثرت السلطات المكسيكية على جثة داخل سيارة متوقفة بالقرب من مقر إقامة وتدريبات منتخب إيران خلال مشاركته في كأس العالم 2026.

وذكرت تقارير مكسيكية أن الجثة وُجدت داخل سيارة من طراز تويوتا كانت متوقفة منذ عدة أيام في موقف سيارات تابع لأحد المتاجر المقابلة لمركز تدريب المنتخب الإيراني في مدينة تيخوانا.

وأوضح مكتب الادعاء في ولاية باخا كاليفورنيا أن دورية أمنية اكتشفت السيارة بعد انبعاث روائح منها، قبل أن تعثر على شخص داخل صندوق السيارة ملفوفًا في كيس أسود وعليه آثار عنف.

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وأضافت السلطات أن السيارة كانت متوقفة في الموقع منذ يوم الأربعاء، بينما بدأت الجهات المختصة تحقيقاتها للكشف عن هوية الضحية وملابسات الواقعة.

ولم تشر السلطات المكسيكية إلى وجود أي صلة بين الحادثة ومنتخب إيران أو أفراد بعثته، واقتصر الأمر على وقوع الحادث بالقرب من مركز تدريبات المنتخب.

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