خبر في الجول - المقاولون يتمم اتفاقه مع أنس بن عودة وتفاصيل صغيرة لتوقيع العقود

أتم نادي المقاولون العرب اتفاقه مع اللاعب الفلسطيني أنس بن عودة بعد انتهاء عقده مع شباب الأردن في الانتقالات الصيفية.

وحسبما علم FilGoal.com فإن المقاولون العرب أنهى اتفاقه مع اللاعب في انتظار توقيع العقود واستخراج تأشيرة الدخول.

ويلعب صاحب الـ24 عاما في مركز الجناح الأيمن وبدأ مسيرته في فريق طوباس.

وانتقل من طوباس إلى الأمعري ومنها إلى نادي الظاهرية الرياضي ثم الأهلي الأردني والأخضر الليبي وانتقل نهائيا إلى شباب الأردن.

وخاض مع شباب الأردن الموسم المنتهي 18 مباراة مسجلا هدفين وصنع آخر.

وأنهى شباب الأردن الدوري في المركز السابع برصيد 29 نقطة.

ويتولى تدريب المقاولون العرب سامي قمصان، وأنهى الفريق الموسم الماضي في المركز السابع في منطقة تفادي الهبوط برصيد 38 نقطة بالدوري المصري.