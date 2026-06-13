خبر في الجول - البنك الأهلي يتمم اتفاقه مع كامل "كابوريا"
السبت، 13 يونيو 2026 - 17:48
كتب : عمرو نبيل
أتم نادي البنك الأهلي اتفاقه مع نظيره بروكسي للتعاقد مع كامل كابوريا لاعب الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية.
وحسبما علم FilGoal.com فإن البنك الأهلي أتم اتفاقه مع بروكسي لضم كامل كابوريا بشكل نهائي.
ويلعب كامل كابوريا في مركز وسط الملعب كصانع ألعاب وبدأ مسيرته في فريق المنيا.
وانتقل من المنيا إلى زد ومنها إلى بروكسي على سبيل الإعارة ليعود إلى زد من جديد ثم بتروجت وينتقل نهائيا إلى بروكسي.
وخاض مع بروكسي الموسم المنتهي 19 مباراة مسجلا 5 أهداف.
وينتهي عقد اللاعب مع بروكسي صيف 2027.
وأنهى بروكسي دوري المحترفين في المركز الخامس برصيد 55 نقطة.
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