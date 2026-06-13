كأس العالم - علي رضا يدير فرنسا والسنغال .. وموريتاني يقود مباراة الأردن الأولى

السبت، 13 يونيو 2026 - 17:07

كتب : FilGoal

علي رضا فغاني

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم حكام 3 مباريات في سادس وسابع أيام كأس العالم 2026.

وانطلق كأس العالم مساء الأمس الخميس بمواجهة المكسيك أمام جنوب إفريقيا، على ملعب بانورتي في العاصمة المكسيكية.

ويقام يوم الثلاثاء 16 يونيو، والأربعاء 17 يونيو مباراتان تجمع السنغال بفرنسا، والأردن بالمنسا.

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ويدير الحكم الأسترالي علي رضا فغاني مباراة فرنسا والسنغال.

فيما يدير الحكم الموريتاني دهاني بيدا مباراة الأردن والنمسا.

وتأتي مواعيد المباريات على النحو التالي:

فرنسا × السنغال.. الساعة 10 مساء يوم الثلاثاء 16 يونيو بتوقيت القاهرة

الأردن × النمسا.. الساعة 7 مساء يوم الأربعاء 17 يونيو بتوقيت القاهرة

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

فرنسا × السنغال

حكم ساحة: الأسترالي علي رضا فغاني

مساعد أول: الأسترالي جورج لاكرينديز

مساعد ثاني: الأسترالي أندرو لاندساي

حكم رابع: السويسري ساندرو شايرير

حكم مساعد احتياطي: السويسري ستيفان دي ألميدا

الأردن × النمسا

حكم ساحة: الموريتاني دهاني بيدا

مساعد أول: الأنجولي جيرسون سانتوس

مساعد ثاني: الكاميروني إلفيز نوبيا

حكم رابع: الجامايكي أوشاني ناشين

حكم مساعد احتياطي: الترينيدادي كاليب والس

كأس العالم حكم مباراة الأردن
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