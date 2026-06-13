كأس العالم – أمين عمر حكما رابعا لمواجهة العراق ضد النرويج
السبت، 13 يونيو 2026 - 16:48
كتب : FilGoal
أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين أمين عمر حكما رابعا لمواجهة العراق أمام النرويج في كأس العالم 2026.
ويستعد منتخب العراق لمواجهة خصمه النرويج في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.
وجاء طاقم التحكيم للمباراة كالتالي:
حكم ساحة: بيير أتشو
مساعد 1: بوريس ديتسوجا
مساعد 2: أموس أبينيي
حكم رابع: أمين عمر
حكم مساعد احتياطي: محمود أبو الرجال
ومن المقرر أن تقام المباراة صباح الأربعاء الساعة 12 فجرا.
ويتواجد منتخبا فرنسا والسنغال رفقة العراق والنرويج.
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