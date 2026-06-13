كأس العالم – أمين عمر حكما رابعا لمواجهة العراق ضد النرويج

السبت، 13 يونيو 2026 - 16:48

كتب : FilGoal

كوريا الجنوبية - التشيك - أمين عمر

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعيين أمين عمر حكما رابعا لمواجهة العراق أمام النرويج في كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب العراق لمواجهة خصمه النرويج في المباراة التي ستجمعهما في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وجاء طاقم التحكيم للمباراة كالتالي:

أخبار متعلقة:
كأس العالم - سيبدأ البطل من حيث أنهى.. مارشينياك حكما لمباراة الأرجنتين ضد الجزائر كأس العالم – مودريتش يتجه لإعلان اعتزاله عقب البطولة كأس العالم – كما كشف في الجول.. اتحاد الكرة يوضح سبب إزالة النجوم وتغيير لون الأرقام كأس العالم – بوليسيتش يكشف تفاصيل إصابته ضد باراجواي

حكم ساحة: بيير أتشو

مساعد 1: بوريس ديتسوجا

مساعد 2: أموس أبينيي

حكم رابع: أمين عمر

حكم مساعد احتياطي: محمود أبو الرجال

ومن المقرر أن تقام المباراة صباح الأربعاء الساعة 12 فجرا.

ويتواجد منتخبا فرنسا والسنغال رفقة العراق والنرويج.

كأس العالم أمين عمر
نرشح لكم
مباشر كأس العالم - أستراليا (0)-(0) تركيا.. بداية اللقاء أيوب بوعدي.. "دحيح" المغرب نظارة جاك التشكيل - ثنائي لاجئ يقود هجوم أستراليا.. وخماسي في وسط تركيا كأس العالم: مؤتمر بوتر: إيزاك وجيوكيريس جاهزان لمواجهة تونس كأس العالم - بعد 45 دقيقة طيران.. منتخب مصر يصل سياتل لمواجهة بلجيكا كأس العالم - فيتينيا يعلن تكريم البرتغال لذكرى جوتا عبر سوار كأس العالم - ليس بوعلام.. فيفا يعلن هوية مسجل هدف قطر ضد سويسرا
أخر الأخبار
مباشر كأس العالم - أستراليا (0)-(0) تركيا.. بداية اللقاء 6 دقيقة | في المونديال
كرة سلة - نيوريوك نيكس يحقق لقب NBA وينهي صياما دام 53 عاما 9 دقيقة | كرة السلة الأمريكية
أيوب بوعدي.. "دحيح" المغرب 42 دقيقة | في المونديال
نظارة جاك 43 دقيقة | في المونديال
التشكيل - ثنائي لاجئ يقود هجوم أستراليا.. وخماسي في وسط تركيا 51 دقيقة | في المونديال
كأس العالم: مؤتمر بوتر: إيزاك وجيوكيريس جاهزان لمواجهة تونس ساعة | في المونديال
كأس العالم - بعد 45 دقيقة طيران.. منتخب مصر يصل سياتل لمواجهة بلجيكا ساعة | في المونديال
كأس العالم - فيتينيا يعلن تكريم البرتغال لذكرى جوتا عبر سوار ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 2 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 3 بعد فقدان وعيه من جديد.. طبيب منتخب الدنمارك يكشف مستجدات حالة كريستيان إريكسن 4 خبر في الجول - الحسين عموتة يوقع عقود تدريب الأهلي
/articles/530828/كأس-العالم-أمين-عمر-حكما-رابعا-لمواجهة-العراق-ضد-النرويج