مصدر مقرب من رضا شحاتة لـ في الجول: المدرب اعتذر عن عدم استكمال تدريب مودرن

اعتذر رضا شحاتة مدرب مودرن سبورت عن عدم استكمال تدريب الفريق.

وكان مودرن سبورت قد أعلن يوم الثلاثاء الماضي 9 يونيو أي أقل من أسبوع، تعيين رضا شحاتة مدربا للفريق.

وقال مصدر مقرب من المدرب لـ FilGoal.com: "المدرب عبر عن رغبته في عدم استكمال تدريب الفريق بعد جلسة جمعته مع مسؤولي النادي واعتذر لهم".

وأتم "لم يتحدث أي مسؤول من الأهلي بشأن تواجده ضمن جهاز الحسين عموتة".

وكانت التجربة الأخيرة لرضا شحاتة مع نادي كهرباء الإسماعيلية.

واحتل كهرباء الإسماعيلية المركز الـ 11 في جدول ترتيب الدوري خلال مجموعة تجنب الهبوط.

وهبط كهرباء الإسماعيلية إذ كان يبتعد عن العاشر والمؤدي للبقاء بفارق 4 نقاط، وكان يحتله الاتحاد السكندري.

وأعلن مودرن سبورت في وقت سابق رحيل أحمد سامي عن تدريب الفريق عقب نهاية الموسم.

واختتم الفريق الموسم بالخسارة بنتيجة 3-1 من المقاولون العرب في مرحلة تفادي الهبوط من الدوري المصري.

وتوقف مشوار الفريق في كأس مصر عند دور الـ 16 ولم يتأهل من مرحلة المجموعات من كأس عاصمة مصر.

واكتفى مودرن باحتلال المركز الرابع عشر في ترتيب الدوري المصري بنهاية مرحلة تفادي الهبوط.