كأس العالم – مودريتش يتجه لإعلان اعتزاله عقب البطولة

السبت، 13 يونيو 2026 - 13:38

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - كرواتيا

يتجه لوكا مودريتش لاعب ميلان ومنتخب كرواتيا إلى إعلان اعتزاله كرة القدم بعد كأس العالم.

ويستعد مودريتش رفقة منتخبه لخوض بطولة كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة أس، فإن لوكا مودريتش يتجه إلى إعلان اعتزاله كرة القدم بعد كأس العالم 2026.

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وأوضحت الصحيفة أن مودريتش لديه عرضا من ريال مدريد لتولي منصب إداري حال قرر الاعتزال.

وإذا قرر اللاعب البالغ من العمر 40 عاما الاعتزال بنهاية بطولة كأس العالم، فسيلعب على الأقل 3 مباريات في دور المجموعات ثم يتضح موقفه فريقه من التأهل إلى دور الـ 32.

وينتهي عقد مودريتش مع ميلان بنهاية الشهر الجاري، إلا أنه يملك اختيار تمديد العقد لمدة موسم إضافي بشكل تلقائي دون الرجوع للروسونيري.

ويفتتح منتخب كرواتيا مشواره في كأس العالم بمواجهة إنجلترا.

ويتواجد منتخب كرواتيا رفقة إنجلترا وبنما وغانا.

ولعب مودريتش مع ميلان 37 مباراة خلال الموسم المنقضي وسجل هدفين وصنع 3 آخرين.

ميلان كأس العالم كرواتيا لوكا مودريتش
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