كأس العالم – بوليسيتش يكشف تفاصيل إصابته ضد باراجواي

السبت، 13 يونيو 2026 - 13:19

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - أمريكا

كشف كريستيان بوليسيتش لاعب أمريكا تفاصيل الإصابة التي تعرض لها ضد باراجواي.

وفاز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على باراجواي 4-1 في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

وقال بوليسيتش عبر شبكة ذا أثلتيك: "تلقيت ضربة بسيطة في الشوط الأول من مباراة باراجواي، آمل ألا تكون شيئا مقلقا، نحن نتخذ الاحتياطات اللازمة فقط، أنا متفائل ولا أعتقد أن الأمر يشكل أي مشكلة".

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وكان ماوريسيو بوكيتينو مدرب الفريق قد تحدث عن الإصابة أيضا عقب المباراة.

وأوضح المدرب الأرجنتيني قائلا: " كريستيان بوليسيتش تعرض لضربة بسيطة في الساق خلال الشوط الأول، وبعدها بدأ يشعر ببعض الألم. لم نرغب في المجازفة به، ولذلك فضلنا استبداله. نأمل أن يكون جاهزا للمباراة المقبلة".

منتخب أمريكا كرر انتصاره على باراجواي في افتتاح كأس العالم بعد مرور 96 عاما.

وكان منتخب أمريكا قد فاز على باراجواي 3-0 في افتتاح كأس العالم 1930.

فيما أخفق منتخب باراجواي في تحقيق الفوز بعدما عاد للمشاركة في كأس العالم بعد غياب 16 عاما.

المنتخب الأمريكي حقق أكبر فوز له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، كما أصبح للمرة الأولى يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة بالبطولة، متجاوزا انتصاره السابق 3-0 على باراجواي في نسخة 1930.

أمريكا حصدت أول 3 نقاط لتتصدر المجموعة الرابعة مبكرا في انتظار مباراة تركيا ضد أستراليا ضمن الجولة ذاتها.

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