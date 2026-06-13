كورتوا مازحا: هناك بعض الخلافات مع مورينيو ولكن

مزح تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد بشأن وجود خلافات سابقة مع جوزيه مورينيو المدرب الجديد للفريق.

تيبو كورتوا النادي : ريال مدريد

وأعلن ريال مدريد عودة المدرب البرتغالي مرة أخرى لتولي تدريب الفريق.

وقال الحارس البلجيكي في تصريحات لصحيفة أس: "السياسة المتبعة في ريال مدريد هي بمجرد أت تتجاوز الـ 30 من العمر، يتم تجديد عقد عاما بعد عام، أنا هادئ بشأن الأمر".

وأضاف "إذا واصلت تقديم الأداء نفسه، فلن يكون هناك مشكلة بشأن تجديد العقد، لكن سيتعين على ريال مدريد التفكير في خليفة لي للمستقبل، السيناريو المثالي هو أن أنهي مسيرتي هنا".

وواصل "كان هناك بعض الخلافات مع جوزيه مورينيو -مازحا-، على سبيل المثال أبقاني على مقاعد البدلاء أمام إيفرتون لأنني أرسلت عرضيتين في مباراة سابقة، هذه كانت طريقته لاستفزازي، ثم أشركني أمام وست هام وتصديت لـ 5-6 فرص حاسمة".

وأتم "مورينيو مدرب مباشر جدا، وأنا كذلك، كانت علاقتنا دائما جيدة".

وتدرب كورتوا تحت قيادة تشيلسي من قبل.

وينتهي تعاقد الحارس البالغ من العمر 34 عاما في صيف 2027.

ويمتد عقد مورينيو مع ريال مدريد حتى 2029.

وأشار النادي الملكي، إلى أن مورينيو سينضم إلى الفريق يوم 13 يوليو المقبل، وهو موعد بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

ودفع ريال مدريد 15 مليون يورو إلى بنفيكا قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي.

يذكر أن مورينيو قاد ريال مدريد في الفترة من 2010 إلى 2013، وحقق لقب الدوري الإسباني 2011-2012، وكأس إسبانيا 2010-2011، والسوبر الإسباني 2012.

وخسر ريال مدريد كافة البطولات الموسم الماضي محليا وقاريا.