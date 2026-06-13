كأس العالم – بقيت كرة واحدة.. ديلي ميل: سرقة معدات تدريب إنجلترا في أمريكا

السبت، 13 يونيو 2026 - 11:31

كتب : FilGoal

إنجلترا

سرقت معدات تدريب منتخب إنجلترا خلال تواجده في أمريكا حيث سيلعب مبارياته في كأس العالم 2026 لمدة 3 أسابيع على الأقل.

وتستضيف أمريكا وكندا والمكسيك كأس العالم 2026.

وبحسب صحيفة ديلي ميل، فأنه تم سرقة أحذية عدد من أبرز لاعبي منتخب إنجلترا بالإضافة إلى الكرات الرسمية ومعدات تدريب خلال نقلهم إلى معسكر الفريق.

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وذكرت الصحيفة أن بعثة المنتخب تعيش حالة من الصدمة بعد عملية السرقة ويواجهون سباقا مع الزمن لاستعادة أو استبدال المعدات.

وأوضحت الصحيفة أن السرقة وقعت أثناء نقل الشحنة من مدينة ويست بالم بيتش في ولاية فلوريدا إلى مقر إقامة وتدريبات منتخب إنجلترا في سوب سوكر فيليدج بولاية ميزوري حيث سيقيم الفريق لمدة 3 أسابيع على الأقل.

وأشارت الصحيفة إلى أن كرة واحدة فقط بقيت ضمن الشحنة المتبقية.

وسيلعب منتخب إنجلترا المباراة الأولى له يوم الأربعاء المقبل ضد كرواتيا.

ويتواجد منتخبا بنما وغانا رفقة إنجلترا وكرواتيا في المجموعة.

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