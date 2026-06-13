كأس العالم - رئيس الاتحاد الفلسطيني: إسرائيل تضغط لعدم دخولي أمريكا وكندا

هاجم جبريل الرجوب رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم مسؤولي إسرائيل لعدم حصوله على تأشيرتي الدخول إلى أمريكا وكندا خلال كأس العالم.

وتنظم أمريكا وكندا بالإضافة إلى المكسيك كأس العالم 2026.

وقال الرجوب عبر وكالة الأنباء الفرنسية: "لم يمنحوني التأشيرة لدخول أمريكا بعد أن تقدمت بطلبها في الأردن، هم سخيفون في سلوكهم، أنا في المكسيك حاليا وسأشاهد مباراة تونس ضد السويد ثم سأعود إلى الوطن".

وأضاف "حاولت الحصول على تأشيرة كندا ولكن لم أتمكن حتى بعد تدخل من وزارة الخارجية لإيجاد حل".

وواصل "بالطبع الإسرائيليون ضغطوا لعدم حصولي على تأشيرة أمريكا وكندا، هناك أوساط لا ترغب في أن ننتقد إسرائيل".

وأتم "تقدمت باعتراض لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" وأصر على حقي للحصول على تأشيرة الدخول".

يذكر أن هناك العديد من اللاعبين والمسؤولين والحكام الذين لم يتمكنوا من الحصول على تأشيرة أمريكا وكندا لأسباب مختلفة والأشهر هو الحكم الموريتاني عمر أرتان.