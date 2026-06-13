كأس العالم - بالوجون رجل مباراة أمريكا ضد باراجواي

السبت، 13 يونيو 2026 - 07:12

كتب : FilGoal

فلوريان بالوجون - أمريكا ضد باراجواي - كأس العالم

حصل فولارين بالوجون مهاجم أمريكا على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام باراجواي.

وفاز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على باراجواي 4-1 في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

وسجل بالوجون هدفين في فوز منتخب أمريكا العريض على باراجواي 4-1.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - تطبيق قانون "تحديد الهوية" لأول مرة رد الجميل كأس العالم - بوباديلا يسجل أول هدف عكسي في نسخة 2026 كأس العالم - مران منتخب مصر.. تعليمات خاصة لصلاح ومرموش تحضيرا لمواجهة بلجيكا

ولعب مهاجم موناكو 28 مباراة وسجل 11 دفا بقميص منتخب أمريكا.

أرقام فلوريان بالوجون أمام باراجواي

دقائق: 72 دقيقة

سجل: هدفين

سدد: 5 مرات

تمريرة ناجحة: 10/16

تحديات: فاز بـ 5.

فولارين بالوجون سجل أول ثنائية في البطولة المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك.

منتخب أمريكا كرر انتصاره على باراجواي في افتتاح كأس العالم بعد مرور 96 عاما.

وكان منتخب أمريكا قد فاز على باراجواي 3-0 في افتتاح كأس العالم 1930.

فيما أخفق منتخب باراجواي في تحقيق الفوز بعدما عاد للمشاركة في كأس العالم بعد غياب 16 عاما.

المنتخب الأمريكي حقق أكبر فوز له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، كما أصبح للمرة الأولى يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة بالبطولة، متجاوزا انتصاره السابق 3-0 على باراجواي في نسخة 1930.

أمريكا حصدت أول 3 نقاط لتتصدر المجموعة الرابعة مبكرا في انتظار مباراة تركيا ضد أستراليا ضمن الجولة ذاتها.

كأس العالم أمريكا باراجواي
نرشح لكم
كأس العالم - بن سبعيني يتعافى قبل مواجهة الأرجنتين كأس العالم - دي بروين يتحدث عن مواجهة صلاح ومرموش كأس العالم - مؤتمر كومان: ديباي جاهز.. وأخبرت اللاعبين بالتشكيل منذ يومين كأس العالم - مدرب المغرب: أريد الذهاب إلى ما هو أبعد من نصف النهائي كيميتش: هذا هو هدفنا الأكبر في كأس العالم كأس العالم - ناجلسمان: مواجهة كوراساو مثل الدور الأول بكأس ألمانيا.. وهذا موقف نوير مواعيد مباريات الأحد 14 يونيو - ألمانيا ضد كوراساو.. وهولندا تواجه اليابان كأس العالم - أصغر هداف.. إيرانكوندا رجل مباراة أستراليا ضد تركيا
أخر الأخبار
كأس العالم - بن سبعيني يتعافى قبل مواجهة الأرجنتين 12 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - دي بروين يتحدث عن مواجهة صلاح ومرموش 20 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مؤتمر كومان: ديباي جاهز.. وأخبرت اللاعبين بالتشكيل منذ يومين 28 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - مدرب المغرب: أريد الذهاب إلى ما هو أبعد من نصف النهائي 42 دقيقة | في المونديال
كيميتش: هذا هو هدفنا الأكبر في كأس العالم 56 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ناجلسمان: مواجهة كوراساو مثل الدور الأول بكأس ألمانيا.. وهذا موقف نوير ساعة | في المونديال
مواعيد مباريات الأحد 14 يونيو - ألمانيا ضد كوراساو.. وهولندا تواجه اليابان ساعة | في المونديال
كأس العالم - أصغر هداف.. إيرانكوندا رجل مباراة أستراليا ضد تركيا 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 2 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 3 بعد فقدان وعيه من جديد.. طبيب منتخب الدنمارك يكشف مستجدات حالة كريستيان إريكسن 4 خبر في الجول - الحسين عموتة يوقع عقود تدريب الأهلي
/articles/530814/كأس-العالم-بالوجون-رجل-مباراة-أمريكا-ضد-باراجواي