كأس العالم - بالوجون رجل مباراة أمريكا ضد باراجواي

حصل فولارين بالوجون مهاجم أمريكا على جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام باراجواي.

وفاز منتخب الولايات المتحدة الأمريكية على باراجواي 4-1 في الجولة الأولى للمجموعة الرابعة.

وسجل بالوجون هدفين في فوز منتخب أمريكا العريض على باراجواي 4-1.

ولعب مهاجم موناكو 28 مباراة وسجل 11 دفا بقميص منتخب أمريكا.

أرقام فلوريان بالوجون أمام باراجواي

دقائق: 72 دقيقة

سجل: هدفين

سدد: 5 مرات

تمريرة ناجحة: 10/16

تحديات: فاز بـ 5.

فولارين بالوجون سجل أول ثنائية في البطولة المقامة في أمريكا وكندا والمكسيك.

منتخب أمريكا كرر انتصاره على باراجواي في افتتاح كأس العالم بعد مرور 96 عاما.

وكان منتخب أمريكا قد فاز على باراجواي 3-0 في افتتاح كأس العالم 1930.

فيما أخفق منتخب باراجواي في تحقيق الفوز بعدما عاد للمشاركة في كأس العالم بعد غياب 16 عاما.

المنتخب الأمريكي حقق أكبر فوز له في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، كما أصبح للمرة الأولى يسجل أربعة أهداف في مباراة واحدة بالبطولة، متجاوزا انتصاره السابق 3-0 على باراجواي في نسخة 1930.

أمريكا حصدت أول 3 نقاط لتتصدر المجموعة الرابعة مبكرا في انتظار مباراة تركيا ضد أستراليا ضمن الجولة ذاتها.