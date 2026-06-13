التشكيل - بوليسيتش وديست يقودان أمريكا.. وباراجواي تستعيد نجمها المصاب

السبت، 13 يونيو 2026 - 03:12

كتب : FilGoal

كريستيان بوليسيتش - أمريكا ضد ألمانيا

يقود الثنائي كريستيان بوليسيتش وسيرجينيو ديست تشكيل منتخب الولايات المتحدة الأمريكية أمام باراجواي.

ويلعب منتخب أمريكا ضد باراجواي بعد قليل ضمن افتتاح مباريات المجموعة الرابعة من كأس العالم 2026.

في المقابل تعافى خوليو إنسيسو مهاجم باراجواي من الإصابة في الفخذ الأيمن ليقود هجوم منتخب بلاده رفقة ميجيل ألميرون.

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وجاء تشكيل منتخب الولايات المتحدة ضد باراجواي كالتالي:

حراسة المرمى: مات فريز

خط الدفاع: كريس ريتشاردز - أنتوني روبنسون - تيم ريم - أليكس فريمان - سيرجينيو ديست

خط الوسط: تايلر آدامز - مالك تيلمان- ويستون ماكيني

الهجوم: كريستيان بوليسيتش - فولارين.

فيما جاء تشكيل منتخب باراجواي لمواجهة أمريكا كالتالي:

حراسة المرمى: أورلاندو جيل

خط الدفاع: جونيور ألونسو - عمر ألديريتي - جوستافو جوميز - خوان كاسيريس

الوسط: دييجو جوميز - أندريس كوباس - داميان بوبادي

الهجوم: خوليو إنسيسو - أنطونيو سانابريا - ميجيل ألميرون.

وتلعب أمريكا رفقة باراجواي وتركيا وأستراليا في المجموعة الرابعة.

أمريكا باراجواي كأس العالم
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