وليد سليمان: عملنا على إعادة هوية الأهلي في قطاع الناشئين

يرى وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين السابق بالنادي الأهلي أن نجح في مهمته متمنيا التوفيق لمحمد يوسف.

وتولى محمد يوسف مهمة قطاع الناشئين خلفا لوليد سليمان.

وقال وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين السابق بالأهلي عبر "إم بي سي مصر": "عملنا على إعادة هوية الأهلي داخل قطاع الناشئين منذ تولينا المسؤولية، وكانت أرضيات الملاعب تتسبب في إصابات كثيرة للاعبين، ونجحنا فيما بعد في تحسين جودتها".

وأضاف "حققنا 3 بطولات، وفي الموسم التالي واجهنا بعض الإصابات، فقمنا بتطوير أرضيات الملاعب، وأصبح لدينا لاعبون يمثلون منتخبات الناشئين".

وتابع "كنا نسأل اللاعبين: هل تابعتم مباراة الأهلي أمس؟ يجب على اللاعب الناشئ أن يتابع كل ما يتعلق بالفريق الأول. البطولات ليست الهدف الأهم في قطاعات الناشئين، وإنما الهدف الأساسي هو تخريج لاعبين للفريق الأول والحفاظ على هوية النادي الأهلي".

وليد سليمان: إشتغلت على إعادة هوية الأهلي لقطاع الناشئين عند تولي المسؤولية.. وأرضية الملاعب تسببت في اصابات اللاعبين بالقطاع ونجحنا في تحسين جودتها فيما بعد برنامج #فايق_في_المونديال يعرض يومياً الساعة 11 مساءً بتوقيت القاهرة على #MBCMASR2 لمتابعة البث المباشر… pic.twitter.com/ewEqx3cdBI — الكورة مع فايق (@ElKoraMa3Fayek) June 12, 2026

وشدد "حمزة عبد الكريم وبلال عطية كانت لديهما رغبة في الاحتراف الأوروبي، وبذلا مجهودا كبيرا للوصل لهذه المرحلة".

وواصل "عملنا على أن يضع اللاعبون محمد صلاح نصب أعينهم، وأن يثقوا في أنفسهم. كما أن والد حمزة عبد الكريم كان له دور كبير فيما وصل إليه نجله".

وتابع "اللاعبون المميزون كان من الضروري أن يوقعوا على عقود وهذا ما عملنا عليه، وعندما تحدثت مع والد حمزة عبد الكريم وقع على العقود دون أي مشكلة".

وأتم تصريحاته "أعتقد أنني نجحت في مهمتي وقدمت أفضل ما لدي، وأتمنى التوفيق لمحمد يوسف. في النهاية هدفنا جميعا هو خدمة النادي الأهلي".

وفعّل برشلونة بند شراء حمزة عبد الكريم من الأهلي مقابل 1.5 مليون يورو في انتظار الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

ويعد حمزة خامس أصغر لاعب يشارك في كأس العالم 2026 بعمر 18 عاما.

فيما انضم بلال لصفوف راسينج سانتاندير الإسباني على سبيل الإعارة لمدة موسم مع خيار تمديد الإعارة لموسم إضافي.