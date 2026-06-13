كأس العالم - حارس شباب ويسكا يشيد بـ حمزة: منح برشلونة خيارا مختلفا

السبت، 13 يونيو 2026 - 00:43

كتب : FilGoal

جلسة تصوير منتخب مصر - كأس العالم 2026

أشاد جوردي ساوسيدو حارس شباب ويسكا بموهبة حمزة عبد الكريم لاعب منتخب مصر الذي يستعد للمشاركة في كأس العالم.

ويعد حمزة خامس أصغر لاعب يشارك في كأس العالم 2026 بعمر 18 عاما.

وقال جوردي ساوسيدو حارس شباب ويسكا لموقع فيفا: "ما أشعل حماسنا قبل مواجهة برشلونة هو أن حمزة عبد الكريم قادم من بلد وقارة أخرى وهناك ضجة مثارة حوله كأحد نجوم المستقبل، وكنا متطلعين لرؤية ما يمكنه تقديمه على أرض الملعب".

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وأضاف "بما أنها كانت مباراته الأولى، أتذكر أنه ظهر تائها قليلا في الدقائق الأولى، ولكن لم يمر وقت طويل حتى ظهرت قدراته الاستثنائية. إنه يمنح برشلونة خيارا مختلفا لأنه يشكل تهديدا كبيرا في الكرات الهوائية ويجيد اللعب بظهره للمرمى".

وأردف "يمثل حمزة المهاجم الصريح بالأسلوب الكلاسيكي القديم؛ حيث ترتكز طريقة لعبه على كونه محطة استلام الكرة، والتواجد دائما داخل منطقة الجزاء، وتحويل الفرص إلى أهداف".

وأتم "لم يكن قد مضى على وصوله إلى إسبانيا سوى وقت قصير، ومع ذلك كان اللاعب الأقوى بدنيا على أرض الملعب".

وسجل حمزة هدفا برأسيه في شباك ويسكا كما واصل تألقه قائدا فريقه للوصول لنهائي بطولة الأبطال الإسبانية.

وانضم حمزة لبرشلونة معارا من الأهلي لمدة 6 أشهر، وتألق حمزة بتسجيل 6 أهداف في 8 مباريات وقيادة فريق الشباب لنهائي بطولة الأبطال الإسبانية.

وفعّل برشلونة بند شراء اللاعب من الأهلي مقابل 1.5 مليون يورو في انتظار الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي.

وشارك حمزة كبديل مع منتخب مصر لأول مرة في الفوز على روسيا وديا بنتيجة 1-0 ثم الخسارة من البرازيل 2-1 استعدادا لكأس العالم 2026.

وفتح فليك الباب أمام انضمام اللاعب لفترة الإعداد مع الفريق الأول، إذ قال: "نخطط لفترة الإعداد ونفكر في تصعيد بعض اللاعبين من الأكاديمية، وعندما يعود حمزة من كأس العالم سنرى إن كان خيارا لنا".

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