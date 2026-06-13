كأس العالم - مهاجم كندا: كنا نعرف أننا سنسجل هدف التعادل في البوسنة

السبت، 13 يونيو 2026 - 00:37

كتب : FilGoal

كايل لارين - كندا

عبر كايل لارين لاعب منتخب كندا عن ثقته في تسجيل هدف التعادل في شباك البوسنة والهرسك.

وخطف منتخب كندا التعادل من منافسه البوسنة والهرسك لتنتهي المباراة 1-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وقال لارين عبر بي إن سبورتس: "سعيد بمساعدة زملائي في المباراة، كنت أعرف أننا سنسجل عاجلا أم آجلا وحققنا المراد ضد البوسنة".

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وأضاف "أريد أن ألعب جميع المباريات بشكل أساسي، لكن علي أن أحترم قرارات المدرب".

وأتم "أعتقد أننا لعبنا بشكل أفضل في الشوط الثاني، علينا أن نبني على هذا النجاح في المباراة الثانية ضد قطر".

وحصل منتخب كندا على أول نقطة خلال تاريخ مشاركاته في بطولة كأس العالم.

وتعد هذه المشاركة هي الثالثة لكندا، إذ لعب في نسخة 86، و22، بالإضافة إلى النسخة الحالية 2026.

وخسر منتخب كندا 6 مباريات في نسخة 86 و22 وبالتالي لم يحصل على أي نطقة، والآن في المباراة السابعة له تاريخيا حصد أول نقطة له، ليكون قد حصل على نقطة واحدة من 21 نقطة ممكنة.

ويتواجد منتخب كندا والبوسنة رفقة قطر وسويسرا.

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