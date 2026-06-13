كأس العالم - مؤتمر أنشيلوتي: سنلعب بطريقة تُرضي الجمهور أمام المغرب

أشاد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ منتخب البرازيل بأداء منافسه المغرب قبل اللقاء المرتقب بينهما في كأس العالم، وكشف موقف نيمار من المشاركة في المباريات.

ويستعد منتخب البرازيل لمواجهة المغرب في أولى مباريات العرب في كأس العالم 2026 الذي تستضيفه أمريكا وكندا والمكسيك حتى 19 يوليو المقبل.

وقال الإيطالي في المؤتمر الصحفي: "تجربة جديدة ومميزة. مسؤولية وشرف تمثيل بلد كرة القدم، البلد الأكثر تتويجا في العالم. مسؤولية وشرف. أريد أن أستمتع بهذه اللحظة بفرح وسعادة لأنها لحظة رائعة في تاريخي".

وأضاف "نحن على ثقة تامة بقدرتنا على منافسة العالم أجمع. نمتلك الجودة والخبرة، ولذلك لدينا فريق يمنحنا الثقة اللازمة للمنافسة على أعلى المستويات".

وعن كيفية اللعب ضد المغرب أجاب: "الاستحواذ مهم في كرة القدم لكن الأهم عدد الأهداف المسجلة، علينا أن نكون أقوياء عندما نستحوذ على الكرة، وعندما نفقدها على أن نتماسك لأن المغرب وباقي المنافسين يمتلكون لاعبين مميزين ويمكنهم خلق مشاكل إذا لم نكن مستعدين للمباراة".

وأشاد بمنافسه قائلا: "المغرب فريق قوي للغاية، يضم لاعبين على مستوى عالٍ، كثير منهم يلعبون في أوروبا. نكن لهذا الفريق احتراما كبيرا. أعتقد أنها ستكون مباراة رائعة للغاية. أما بالنسبة للجماهير، فسنلعب بطريقة تُرضي الجمهور. أعتقد أننا سنحظى بحضور جماهيري كبير من البرازيل والمغرب".

وواصل "المغرب فريق منظم للغاية، يتمتع بالجودة في كل جانب. علينا أن نلعب مباراة متكاملة في جميع جوانبها؛ لا يمكننا إهمال أي منها، دفاعا، هجوما، أو في الهجمات المرتدة. نحتاج إلى أن نكون في غاية اليقظة دفاعيا".

وشدد "الخوف جزء لا يتجزأ من الحياة. إن لم تشعر بالخوف، سيبدو لك الأسد كقط. يجب أن يكون لديك دائما بعض المخاوف ليقدم فريقك أداء رائعا. لكنني بطبيعتي متفائل، وأعتقد أننا مستعدون لخوض مباراة رائعة غدا، وللفوز بكأس عالم مميز".

وأتم عن موقف نيمار "يبذل نيمار قصارى جهده للتعافي بأسرع وقت ممكن. من المتوقع أن يعود إلى الفريق الأسبوع المقبل. لا شك في مهاراته الفنية، وكذلك خبرته والقدوة التي يقدمها لزملائه".

ويعاني نيمار من إصابة عضلية آخرت انضمامه لمران منتخب البرازيل خلال كأس العالم 2026.

وستكون تلك المواجهة الثانية بين البرازيل والمغرب في كأس العالم بعد نسخة 1998 والتي فاز فيها السامبا بنتيجة 3-0 آنذاك.

ويتواجد منتخب المغرب والبرازيل رفقة هايتي واسكتلندا.