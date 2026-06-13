اتحاد طنجة يكشف حقيقة طلب الزمالك عودة معالي

السبت، 13 يونيو 2026 - 00:31

كتب : FilGoal

عبد الحميد معالي - الزمالك ضد الجونة

كشف عصام الطالبي نائب رئيس نادي اتحاد طنجة المغربي حقيقة طلب الزمالك عودة لاعبه السابق عبد الحميد معالي.

تحصل نادي اتحاد طنجة على حكم بشأن المستحقات المتأخرة من صفقة عبد الحميد معالي والتي تقدر بقيمة قسطين.

وتبلغ قيمة القسطين المستحقين لنادي اتحاد طنجة لدى الزمالك 350 ألف دولار.

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وقال عصام الطالبي نائب رئيس اتحاد طنجة المغربي عبر "dmc": "يوم الأربعاء شهد اجتماعا مهما بشأن ملف عبد الحميد معالي مع الزمالك، جمع بين عبد الرحمن إسماعيل مدير التعاقدات، ونصر الله قرقيط رئيس نادي اتحاد طنجة، للبحث عن حلول وإنهاء النقاط العالقة بين الطرفين".

وأضاف "الزمالك لم يطلب التعاقد مع معالي أو ضمه مرة أخرى، وهذه الأخبار غير صحيحة على الإطلاق، كما أن الأمر لم يتم طرحه خلال الاجتماع".

وشدد "الزمالك لم يسدد أي قسط من الأقساط الثلاثة المتفق عليها. والان هناك حكم نهائي من المحكمة بسداد المبلغ بالكامل. هناك تعاون كبير من جانبنا، والكرة الآن في ملعب الزمالك".

وتابع "الحل سيأتي في النهاية، والأهم أن العلاقات بين الزمالك واتحاد طنجة ستظل جيدة ولن تتأثر بهذه الأزمة".

وأتم تصريحاته "قضية معالي تتعلق بناديين، وما أستطيع قوله هو أننا لمسنا وجود نية صادقة من الزمالك لحل الأزمة بشكل نهائي، خاصة أننا نعلم أن الزمالك تعرض لإيقاف القيد ومنع التعاقدات بقرار من المحكمة الرياضية، ولا سبيل أمامه سوى حل هذه الأزمات. نتمنى أن يتم إنهاء الأمر ليعود الزمالك إلى أمجاده من جديد".

وفسخ معالي تعاقده مع الزمالك بداية شهر ديسمبر الماضي عقب انتهاء مهلة الإنذار التي تقدم بها في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشأن تأخر مستحقاته.

وانضم معالي - 19عاما - إلى الزمالك من اتحاد طنجة في يوليو الماضي قبل انطلاق الموسم.

ولعب معالي 8 مباريات مع الزمالك جميعهم في الدوري المصري وشارك لمدة 204 دقيقة بواقع 25 دقيقة في كل مباراة.

ويشارك عبد الحميد كجناح أيمن.

وكان اللاعب المغربي يرتبط بتعاقد مع الزمالك حتى صيف 2030.

عبد الحميد معالي الزمالك اتحاد طنجة
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