"موسم جديد وأهداف أكبر".. المصري يجدد عقد عماد النحاس

أعلن النادي المصري البورسعيدي تجديد عقد مدربه عماد النحاس لمدة موسم.

وقاد النحاس النادي المصري للتتويج بلقب كأس عاصمة مصر.

وكتب النادي المصري عبر حسابه على "إنستجرام" : " موسم جديد، نفس الروح، وأهداف أكبر النحاس مصراوي حتى 2027".

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وحصل المصري على كأس العاصمة بعد الفوز على إنبي في النهائي بثلاثية دون رد.

وكسر المصري صيام 28 عاما دون التتويج ببطولة منذ الفوز بكأس مصر سنة 1998 أمام المقاولون العرب.

وتولى النحاس تدريب المصري خلفا للتونسي نبيل الكوكي.

وقاد النحاس المصري في 8 مبارات، حقق 4 انتصارات وتعادل في مباراتين وخسر في مثلهما.