خبر في الجول - وفد من الأهلي في المغرب لحسم تفاصيل التعاقد مع عموتة

يتواجد وفد من النادي الأهلي في المغرب لإتمام تفاصيل التعاقد مع حسين عموتة، حسبما علم FilGoal.com.

وسبق أن كشف FilGoal.com اقتراب المغربي من تولي تدريب الأهلي.

وعلم FilGoal.com أنه من المنتظر حسم الأمور خلال 24 ساعة بين الطرفين.

وحقق عموتة بطولة دوري أبطال إفريقيا مع الوداد على حساب الأهلي في 2017 بعد الفوز عليه 2-1 في مجموع المباراتين.

وفي الموسم ذاته توج مع الوداد ببطولة الدوري المغربي.

وتوج عموتة مع المغرب ببطولة أمم إفريقيا للمحليين في 2021.

وتمكن عموتة من حصد لقب الدوري القطري مع السد وأيضا مرتين كأس أمير قطر.

وفي تجربته الأخيرة الأخيرة مع الجزيرة، حصل عموتة على بطولة كأس الرابطة.