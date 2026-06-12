كأس العالم - مؤتمر حكيمي: نعرف كيف نلعب في الحرارة المرتفعة

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 23:36

كتب : FilGoal

أشرف حكيمي - المغرب

يشعر أشرف حكيمي لاعب المغرب بالثقة بسبب قدرة الفريق على اللعب في درجات الحرارة المرتفعة.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة منافسه البرازيل في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم صباح الأحد المقبل في أمريكا.

وقال حكيمي خلال المؤتمر الصحفي: "نعرف قيمة فينيسيوس وحتى اللاعبين الآخرين، هم في مستوى جيد للغاية، لكن نحن مستعدون للتعامل معه ونثق في إمكانية تقديم مباراة جيدة".

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وأضاف "نعرف جودة لاعبي البرازيل، لكن نحن أيضا أصحاب جودة عالية، ونسمى ببرازيل إفريقيا، أعتقد أننا سنلعب بشكل جيد في كأس العالم".

وواصل "نركز على مباراة البرازيل للبداية بشكل جيد وسنلعب كل مباراة على حدة".

وتابع "نحن متعودون على اللعب في الحرارة المرتفعة ولعبنا مباريات خلال هذه درجات الحرارة للتأقلم".

وأكمل "لا يوجد أي فريق مرشحا أكثر من غيره في أي مباراة خلال بطولة مثل هذه، التفاصيل ستصنع الفارق، نأمل أن تكون التفاصيل في صالحنا".

وشدد "نحن جيل مختلف عن 2022 ولدينا طريقة لعبنا ونعزز ثقتنا بأنفسنا".

واستمر "لم أتحدث مع ماركينيوس، كل لاعب يركز في فريقه، لن نكون زملاء في المباراة بل متنافسين وسيفوز الأفضل".

وأتم "أشكر محمد وهبي على منحه لي يومين إضافيين للراحة وللاحتفال بالبطولات مع عائلتي وكذلك أشكر فوزي لقجع".

ويتواجد منتخب المغرب والبرازيل رفقة هايتي واسكتلندا.

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