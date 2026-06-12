كأس العالم – مؤتمر وهبي: لا أؤمن بالحظ.. ولن أفصح عن خطتي ضد البرازيل

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 23:25

كتب : FilGoal

محمد وهبي

أوضح محمد وهبي مدرب منتخب المغرب أنه لا يؤمن بالحظ أبدا وذلك قبل مباراة البرازيل.

ويستعد منتخب المغرب لمواجهة منافسه البرازيل في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم صباح الأحد المقبل.

وقال وهبي خلال المؤتمر الصحفي: "نحن في وضع جيد، ونتيجة المباراة ستخبرنا أين وصلنا من خلال مستوانا".

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وأضاف "اللاعبون مستعدون للمشاركة ضد البرازيل باستثناء المصابين، ولن نغير طريقة اللعب بسبب إصابة أو غياب أي لاعب".

وأكمل "نحن مستعدون ذهنيًا، لكن المنافس قوي ولا نخشاه. لا نفعل أي شيء خاص للإعداد لهذه المباراة، واللاعبون يتحلون بالثقة".

وواصل "الجميع يعرف البرازيل جيدًا على المستويين الفردي والجماعي. البرازيل لديها الرغبة في التتويج بكأس العالم، لكن ذلك لن يغير من هدفنا".

وتابع "تحدثت مع الثنائي المصاب، واتخذنا قرار الاستبعاد بسبب الإصابة".

وشدد "تريدني أن أمنحك خطة اللعب ضد البرازيل؟ لدينا مبادئ ونظام واضح بشأن طريقة اللعب. لا أعرف لماذا أنت متلهف لمعرفة الخطة، عليك الانتظار حتى يوم المباراة".

وشدد "لا أؤمن بالحظ، بل بالعمل، وكل شيء يأتي من عند الله".

وأتم "منتخب البرازيل يحترمنا، لكن الهدف هو أن يستمر هذا الاحترام من منافسينا لسنين مقبلة".

ويتواجد منتخب المغرب والبرازيل رفقة هايتي واسكتلندا.

المغرب كأس العالم البرازيل محمد وهبي
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