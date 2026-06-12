كأس العالم – تواجد "شارة الظهور الأول" على أكمام قمصان اللاعبين

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 21:35

كتب : FilGoal

كأس العالم

وتظهر هذه الشارة لتعريف الجماهير بأن هذا اللاعب يشترك لأول مرة في مسيرته الكروية في البطولة.

وكتب على الشارة "الظهور الأول في كأس العالم".

وكشف تقرير من موقع footyheadlines عن أن الشارة سبق أن ظهرت في مسابقات لكرة القدم والرياضات الأخرى في الولايات المتحدة الأمريكية من قبل.

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وأشار التقرير إلى أنه عقب نهاية اللقاء سيتم نزع الشارة من قمصان اللاعبين لتُوضع لاحقا داخل بطاقة تذكارية فاخرة كقطعة تذكارية من تلك المباراة.

وأوضح لويز كارلوس لارجو الصحفي من شبكة ESPN من قبل قائلا: "سيرتدي اللاعبون المشاركون في أول بطولة كأس عالم لهم شارة خاصة على قمصانهم".

وأكمل "هي ميزة مصممة لتسليط الضوء على اللاعبين الجدد في أكبر محفل كروي. هذا يعني أن كل لاعب يخوض أول مباراة له سيحمل علامة واضحة خلال المباريات، مما يسهل على المشجعين التعرف على من يخوض أول بطولة له".

وهو ما يعني أن عديد اللاعبين الذين سيظهرون في كأس العالم 2026 سيرتدون الشارة الجديدة مثل لامين يامال مع إسبانيا وإرلينج هالاند من النرويج.

وفي حال أقر فيفا الأمر بشكل رسمي سيتاح للاعبي منتخب مصر ارتداء الشارة الجديدة على قمصانهم في ظهورهم الأول.

وسيكون محمد الشناوي ومحمد صلاح ومحمود حسن "تريزيجيه" من بين ثلاثي لن يحق ارتداء الشارة في ظل مشاركتهم سابقا في كأس العالم 2018 بقميص منتخب مصر.

وتستضيف أمريكا وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026 بمشاركة 48 منتخبا.

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