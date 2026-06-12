كأس العالم - حرمان بارتي من دخول كندا قبل مباراة غانا ضد بنما

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 20:27

كتب : FilGoal

توماس بارتي - منتخب غانا

تلقى منتخب غانا ضربة قوية قبل انطلاق مشواره في كأس العالم، بعد تأكد غياب لاعبه توماس بارتي عن المباراة الأولى، إثر منعه من دخول الأراضي الكندية.

وأعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أن بارتي لن يتمكن من السفر من معسكر منتخب غانا في الولايات المتحدة إلى كندا، بعدما رفضت الحكومة الكندية طلب التأشيرة الخاص به، ليغيب عن مواجهة بنما المقررة يوم الأربعاء 17 يونيو على ملعب BMO فيلد بمدينة تورونتو.

وأوضح فيفا في بيان رسمي أن الاتحاد الدولي غير معني بإجراءات الهجرة الخاصة بالدول المستضيفة، مشيرًا إلى أن القرار النهائي بشأن منح التأشيرات والسماح بالدخول يعود للحكومة المنظمة للبطولة.

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وكان بارتي لاعب فياريال الحالي وأرسنال السابق، قد وُجهت إليه عدة اتهامات جنائية في إنجلترا خلال العامين الماضيين، وهو ما أدى إلى تعقيد موقفه القانوني فيما يتعلق بالسفر إلى كندا، رغم عدم صدور أي إدانة بحقه حتى الآن.

يذكر أن منتخب غانا سيخوض المباراة الثانية والثالثة في دور المجموعات بالولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المقرر أن يستهل منتخب غانا مشواره أمام بنما في كندا، قبل أن يواجه إنجلترا في بوسطن يوم 23 يونيو، ثم يختتم دور المجموعات بمواجهة كرواتيا في فيلادلفيا يوم 27 من الشهر ذاته، حيث يُسمح لبارتي بالمشاركة في المباراتين اللتين تُقامان داخل الولايات المتحدة.

وكان بارتي قد انضم إلى بعثة منتخب بلاده المشاركة في البطولة المقامة بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك، ووصل مع زملائه إلى واشنطن يوم 4 يونيو، قبل انتقال الفريق إلى معسكره التدريبي في رود آيلاند.

وبحسب القوانين الكندية، قد يُمنع أي شخص وُجهت إليه اتهامات جنائية من دخول البلاد، حتى في حال عدم صدور حكم نهائي، وهو ما ينطبق على حالة لاعب غانا.

غياب بارتي عن ضربة البداية يُعد خسارة فنية للمنتخب الغاني، الذي يعول على خبرات لاعبه المخضرم في مشوار المنافسة، على أمل لحاقه بمباريات الفريق التالية في البطولة.

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