كأس العالم - إبراهيم حسن يعلن موعد السفر لمواجهة بلجيكا

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر موعد السفر لمدينة سياتل لمواجهة بلجيكا في كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الإثنين المقبل.

وقال إبراهيم حسن: "منتخب مصر يتدرب في الثانية عشر ظهرا بتوقيت أمريكا العاشرة مساءً بتوقيت مصر في مدينة سبوكين".

وأضاف "ثم يسافر لسياتل في رحلة مدتها 40 دقيقة استعدادا لمواجهة بلجيكا في كأس العالم".

ويتواجد رجال حسام حسن ضمن المجموعة السابعة رفقة بلجيكا وإيران ونيوزيلندا.

موعد اللقاء والقنوات الناقلة

ستقام المباراة المرتقبة بين مصر وبلجيكا يوم الاثنين 15 يونيو.

وتنطلق المواجهة في العاشرة مساء بتوقيت القاهرة.

ويذاع اللقاء عبر قناتي bein sports max 2 وbein sports max 4.

ويعلق على المباراة كل من علي محمد علي وحفيظ دراجي.