برشلونة يبدأ التصعيد القانوني ضد بيريز

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 19:20

كتب : FilGoal

شعار نادي برشلونة - بيان رسمي

أعلن نادي برشلونة تقدمه بطلب صلح إلزامي ضد رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، وذلك في خطوة قانونية تسبق رفع دعوى جنائية بتهمة التشهير.

وأوضح النادي الكتالوني في بيان رسمي أن طلب الصلح قُدم على خلفية التصريحات التي أدلى بها بيريز خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد يوم 12 مايو، إضافة إلى تصريحات أخرى في مقابلة إعلامية أُجريت في اليوم التالي، معتبرا أنها تضمنت معلومات غير صحيحة ومسيئة لسمعة النادي وصورته.

وأشار برشلونة إلى أن الهدف من هذا الإجراء هو مطالبة رئيس ريال مدريد بالتراجع عن تلك التصريحات، التي قال إنها صدرت مع العلم بعدم صحتها وتشكل تشهيرًا صريحًا بالنادي.

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وأكد النادي أنه في حال عدم الاستجابة لطلب الصلح بالشكل القانوني المناسب، سيباشر اتخاذ الخطوة التالية والمتمثلة في رفع دعوى جنائية رسمية وفقا للمادة 205 من قانون العقوبات.

وتحدث بيريز عن برشلونة وقضية نيجريرا متهما الفريق بأنه حقق بطولات بسبب الأموال التي دفعت لنجريرا في وقت سابق (طالع التفاصيل).

برشلونة ريال مدريد فلورينتينو بيريز
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