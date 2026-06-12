ثورة مدربي الدرجة الثانية تنجح.. تورينو وساسولو يعينان أباتي وأكويلاني

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 18:54

كتب : FilGoal

إنياتسيو أباتي

أعلن نادي تورينو وساسولو تعيين إنياتسيو أباتي وألبيرتو أكويلاني بالترتيب كمدربين.

وأشار تورينو إلى أن إنياتسيو أباتي مدرب يوفي ستابيا السابق كمدير فني للفريق حتى 2028.

وتستمر ثورة مدربي الدرجة الثانية بعد تألق بعضهم مع فرق أقل قوة هناك.

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وقاد أباتي خلال مسيرته التدريبية الفئات السنية المختلفة لميلان والفريق الأول لتيرنانا ويوفي ستابيا.

وتألق أباتي مع يوفي ستابيا وكان ضحية لمونزا في النهائي، ليعود مونزا مرة أخرى إلى الدوري الإيطالي.

وعلى الجانب الآخر، أعلن ساسولو تعيين ألبيرتو أكويلاني مدربا للفريق لموسمين بعد قضاء الموسم المنصرم مع كاتانزارو.

ووصل كاتانزارو تحت قيادة أكويلاني إلى نهائي الملحق المؤهل لدوري الدرجة الأولى لكنه خسر من مونزا.

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