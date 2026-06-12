كأس العالم - مدرب النرويج: نحن ومنظمو كأس العالم منافقون

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 18:45

كتب : FilGoal

ستوله سولباكن - مدرب النرويج

شن ستوله سولباكن مدرب منتخب النرويج، هجوما لاذعا على منظمي كأس العالم، مؤكدا أن الجميع يتحمل مسؤولية التناقضات التي صاحبت التحضيرات للبطولة.

ويستعد منتخب النرويج لقص شريط مبارياته في دور المجموعات من كأس العالم بمواجهة العراق الأربعاء المقبل في مباريات المجموعة التاسعة.

وقال سولباكن في المؤتمر الصحفي: "منظمو كأس العالم منافقون؟ أنتم منافقون، ونحن منافقون أيضًا، والآن هناك كأس عالم هنا، ونحن هنا لنلعب كرة القدم".

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وعن توقف أيمن حسين مهاجم العراق 7 ساعات للتفتيش قال: "أعتقد أننا جميعًا نتفق على أن ما حدث كان غير ضروري".

وواصل "أظن أننا نتفق أيضًا على أن هناك الكثير مما كان يمكن أن يكون مختلفًا، لكننا جميعًا منافقون، هناك أمور عديدة كنت أتمنى الحديث عنها، وهناك مواقف كثيرة كان من الممكن التعامل معها بطريقة مختلفة".

وأتم حديثه "في الحقيقة أفكر في أمور كثيرة، بداية من حقيقة أن الدولة المستضيفة في حالة حرب مع إيران، وصولًا إلى التحديات مثل مشكلات التأشيرات".

ويقع منتخب النرويج في المجموعة التاسعة والتي تضم كل من: "فرنسا، والسنغال، والعراق".

كأس العالم منتخب النرويج
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