"في الجول ستيكرز": 8 عرب في كأس العالم.. العب ونافس أصدقائك

مرحبا بك في لعبة "في الجول ستيكرز"

"في الجول ستيكرز" هي لعبة تفاعلية حيث يمكنك إنشاء ألبومك الخاص وجمع البطاقات النادرة والتبادل مع اللاعبين الآخرين لإكمال مجموعتك الخاصة.

وجاءت فكرة اللعبة احتفالا من "في الجول" بمشاركة أكبر عدد من المنتخبات العربية معا في المونديال والبالغ عددهم ثمانية منتخبات ولجعلك في قلب الحدث رفقة كل المنتخبات العربية.

تضم الرحلة عدة ألبومات صور للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026 بالإضافة إلى بعض البطاقات التي تحتفي بأساطير كرة القدم العربية التي شاركت في المونديال عبر التاريخ.

يتم تتبع تقدمك من خلال إكمالك لألبومك وترتيبك بين اللاعبين.

البداية

بعد إنشاء حسابك الخاص وتسجيل الدخول ستنتقل إلى مساحتك الشخصية حيث يمكنك إدارة ملفك الشخصي ومتابعة تقدمك والبدء في جمع البطاقات.

يمكنك في أي قت القيام بتحديث بيانات ملفك الشخص واستعادة كلمة المرور وتسجيل الخروج بأمان.

الصفحة الرئيسية

هذه الصفحة هي مركز التحكم الرئيسي الخاص بك حيث يمكنك من خلالها الإطلاع على:

** ملفك الشخصي وترتيبك الحالي.

** نسبة تقدمك في جمع البطاقات.

** إشعارات عملية التبادل.

** وصول سريع للباقات، الألبوم، البطاقات، وقريبا قسم التبادل.

كيف يمكنك جمع البطاقات؟

في البداية ففي اللعبة يوجد 117 بطاقة ما بين لاعبين ومدربين وشعار المنتخب العربي المشارك في البطولة.

ستحصل يوميا على باقات تضم بطاقات يمكنك فتحها لإكمال مجموعتك، وتتوفر الباقات بأنواع مختلفة، ولكل نوع منهم فرص متفاوتة للحصول على البطاقات النادرة.

هناك أربع أنواع مختلفة من البطاقات:

** عادي: وهي تضم أغلب لاعبي المنتخب ويُرمز لهم بنجمة بيضاء.

** مميز: وهي تضم بعض اللاعبين المميزين في قائمة المنتخب ويُرمز لهم بنجمة سماوية.

** نجوم: وهي تضم لاعبا واحدا من كل منتخب ويُرمز لهم بنجمة حمراء.

** أساطير: وهي تضم كافة عناصر منتخب أساطير العرب ومدربهم وشعارهم ويُرمز لهم بنجمة ذهبية.

وعند الحصول على ملصق جديد، يتم تمييزه تلقائيًا كملصق جديد داخل مجموعتك، بينما تُضاف النسخ المكررة إلى رصيدك لاستخدامها لاحقًا في عمليات التبادل.

التبادل والمقايضة

ليس ضروريا الاحتفاظ بكافة البطاقات المكررة لديك، فبإمكانك تبادلها مع اللاعبين الآخرين لإكمال مجموعتك بشكل أسرع.

ولدينا هنا نوعين من التبادل:

1/ هنا ستعرض بطاقتك المكررة مقابل الحصول على بطاقة محددة أخرى تريدها والنظام سيبعث لك بأخرى من أحد اللاعبين وعند نجاح العملية ستضاف البطاقة الجديدة لألبومك مباشرة.

يمكنك إنشاء ثلاثة طلبات للتبادل في آن واحد فقط أو استبدال أي من طلبات التبديل لاحقا.

2/ وهنا ستقوم بعرض بطاقة لديك بأخرى تريدها وحينها يمكنك مقايضة البطاقة مع أحد اللاعبين الآخرين وستحصل على فرصة الموافقة أو رفض العرض المقدم إليك وهذه الميزة سيتم إطلاقها قريبا.

المنافسة

يتم قياس تقدمك من خلال نظام ترتيب عالمي يعرض أداء جميع اللاعبين. يعتمد ترتيبك على عدد البطاقات التي نجحت في جمعها وإضافتها إلى ألبومك.

يمكنك تصفح لوحة المتصدرين، مقارنة إنجازاتك بالآخرين، والتنافس للوصول إلى المراكز الأولى.

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