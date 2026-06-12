"في الجول ستيكرز": 8 عرب في كأس العالم.. العب ونافس أصدقائك

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 17:53

كتب : FilGoal

كأس العالم

مرحبا بك في لعبة "في الجول ستيكرز"

"في الجول ستيكرز" هي لعبة تفاعلية حيث يمكنك إنشاء ألبومك الخاص وجمع البطاقات النادرة والتبادل مع اللاعبين الآخرين لإكمال مجموعتك الخاصة.

وجاءت فكرة اللعبة احتفالا من "في الجول" بمشاركة أكبر عدد من المنتخبات العربية معا في المونديال والبالغ عددهم ثمانية منتخبات ولجعلك في قلب الحدث رفقة كل المنتخبات العربية.

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تضم الرحلة عدة ألبومات صور للمنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2026 بالإضافة إلى بعض البطاقات التي تحتفي بأساطير كرة القدم العربية التي شاركت في المونديال عبر التاريخ.

يتم تتبع تقدمك من خلال إكمالك لألبومك وترتيبك بين اللاعبين.

البداية

May be an image of ‎text that says '‎ੰ G حذف حسابك حذف حذفحسايك و بياناتك نهائي ← 8 الحالي خروج حروح من ← الحساب تعديل تعديل ف في ملفك الشحصي መ السوق نيديل الانجازات الرئيسية‎'‎

بعد إنشاء حسابك الخاص وتسجيل الدخول ستنتقل إلى مساحتك الشخصية حيث يمكنك إدارة ملفك الشخصي ومتابعة تقدمك والبدء في جمع البطاقات.

يمكنك في أي قت القيام بتحديث بيانات ملفك الشخص واستعادة كلمة المرور وتسجيل الخروج بأمان.

الصفحة الرئيسية

May be a cartoon of ‎text that says '‎FilGoal Stickers BETA المركز اكتما الاليوم قريباً مرحبا بعودتك usersticker4 منج 2026 14ر4620 ULO 4% FilGoal Stickers FilGoal Stickers السوق تبديل مع الحر لاعبان ألبو ألبومي بطاقة 5/117 711/5بافة الحساب بطا بطاقاتي 0 لطافة جديد መ لوا السوق الحزم حزمة غي مفتوحة تبديل لدبك الانحازات الرئيسية‎'‎

هذه الصفحة هي مركز التحكم الرئيسي الخاص بك حيث يمكنك من خلالها الإطلاع على:

** ملفك الشخصي وترتيبك الحالي.

** نسبة تقدمك في جمع البطاقات.

** إشعارات عملية التبادل.

** وصول سريع للباقات، الألبوم، البطاقات، وقريبا قسم التبادل.

كيف يمكنك جمع البطاقات؟

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في البداية ففي اللعبة يوجد 117 بطاقة ما بين لاعبين ومدربين وشعار المنتخب العربي المشارك في البطولة.

ستحصل يوميا على باقات تضم بطاقات يمكنك فتحها لإكمال مجموعتك، وتتوفر الباقات بأنواع مختلفة، ولكل نوع منهم فرص متفاوتة للحصول على البطاقات النادرة.

هناك أربع أنواع مختلفة من البطاقات:

** عادي: وهي تضم أغلب لاعبي المنتخب ويُرمز لهم بنجمة بيضاء.

** مميز: وهي تضم بعض اللاعبين المميزين في قائمة المنتخب ويُرمز لهم بنجمة سماوية.

** نجوم: وهي تضم لاعبا واحدا من كل منتخب ويُرمز لهم بنجمة حمراء.

** أساطير: وهي تضم كافة عناصر منتخب أساطير العرب ومدربهم وشعارهم ويُرمز لهم بنجمة ذهبية.

وعند الحصول على ملصق جديد، يتم تمييزه تلقائيًا كملصق جديد داخل مجموعتك، بينما تُضاف النسخ المكررة إلى رصيدك لاستخدامها لاحقًا في عمليات التبادل.

May be an image of ‎text that says '‎مخزن البطاقات Alali 000 800000 000 000 00 لصق فاومت في البومي DCO إسحب لطلب التبادل السعودية AFT) KSA مخزن البطاقات شادهریاض ستخدن البطافات للتبادل او مع ين اخرين اللبوم منود طن 0‎'‎

May be an image of ‎text that says '‎(المجموعة( (7) مدار بلجبكا العدرب نيوزينندا إيران 号 امريكا 2026 < منتخب مصر رامی ربيعة محمد محمدهانی هانی مصطفی شوبير إمام عاشور حمزة عبد الكريم الشعار مروان عطية حمدى فتحى ع عادية أحمد أحمدفتوح فتوح مقرة نحوم محمود تريزيجيه أساطر مرموش عمر عمرمرموش مصر محمد محمدصلاح صلاح بطاقات مجمعة (0/13)‎'‎

التبادل والمقايضة

ليس ضروريا الاحتفاظ بكافة البطاقات المكررة لديك، فبإمكانك تبادلها مع اللاعبين الآخرين لإكمال مجموعتك بشكل أسرع.

ولدينا هنا نوعين من التبادل:

1/ هنا ستعرض بطاقتك المكررة مقابل الحصول على بطاقة محددة أخرى تريدها والنظام سيبعث لك بأخرى من أحد اللاعبين وعند نجاح العملية ستضاف البطاقة الجديدة لألبومك مباشرة.

يمكنك إنشاء ثلاثة طلبات للتبادل في آن واحد فقط أو استبدال أي من طلبات التبديل لاحقا.

May be an image of ‎text that says '‎عرض مباشر ما أعرض البطاقة اختر اخزرالبطافةالذيتربفي الذي ترغب في عرضها للتبادل شادهارياض ما ماأريد أريد ختر البطاقة لذي ترغب في الحصول عليها من عيين الآخرين تغبار البطاقة تغير البطاقة حمزة عيد الكريم تأكيد العرض‎'‎

May be an illustration of ‎text that says '‎እር فاف_هدرهای ริณสีตย እር اسعای ලதி- 바타스피G عرض مباشر أنت لعرض شادي رياض أنت :لربد حمزة عبد الكريم 台 عرض مباشر انت لعرض: اسما عيل الغربي أنت نتد نربد جاسم جابر ابدأ طلب تبادل جديد الحساب السوق تبديل الانجازات کے الرئيسية‎'‎

2/ وهنا ستقوم بعرض بطاقة لديك بأخرى تريدها وحينها يمكنك مقايضة البطاقة مع أحد اللاعبين الآخرين وستحصل على فرصة الموافقة أو رفض العرض المقدم إليك وهذه الميزة سيتم إطلاقها قريبا.

المنافسة

يتم قياس تقدمك من خلال نظام ترتيب عالمي يعرض أداء جميع اللاعبين. يعتمد ترتيبك على عدد البطاقات التي نجحت في جمعها وإضافتها إلى ألبومك.

يمكنك تصفح لوحة المتصدرين، مقارنة إنجازاتك بالآخرين، والتنافس للوصول إلى المراكز الأولى.

ابدأ اللعبة من هنا

كأس العالم في الجول ستيكرز
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