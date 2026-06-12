كأس العالم - أدهم مخادمة حكما لمواجهة إسبانيا وكاب فيردي.. وإيطالي يدير مباراة السعودية الأولى

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 17:21

كتب : FilGoal

الحكم أدهم مخادمة

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، عن طاقم حكام 3 مباريات في خامس وسادس أيام كأس العالم 2026.

وانطلق كأس العالم مساء الأمس الخميس بمواجهة المكسيك أمام جنوب إفريقيا، على ملعب بانورتي في العاصمة المكسيكية.

ويقام يوم الإثنين 15 يونيو وبداية الثلاثاء 16 يونيو، 3 مباريات تجمع إسبانيا وكاب فيردي، والسعودية ضد أوروجواي، ونيوزيلندا ضد إيران.

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ويدير الحكم الأردني أدهم مخادمة مباراة إسبانيا وكاب فيردي.

فيما يدير الحكم الإيطالي ماوريزيو مارياني مباراة السعودية ضد أوروجواي.

وتأتي مواعيد المباريات على النحو التالي:

إسبانيا × كاب فيردي.. الساعة 7 مساء يوم الإثنين 15 يونيو بتوقيت القاهرة

السعودية × أوروجواي.. الساعة 1 صباح يوم الثلاثاء 16 يونيو بتوقيت القاهرة

إيران × نيوزيلندا.. الساعة 4 صباح يوم الثلاثاء 16 يونيو بتوقيت القاهرة

وجاء طاقم الحكام كالتالي:

إسبانيا × كاب فيردي

حكم ساحة: الأردني أدهم مخادمة

مساعد أول: الأردني محمد القلاف

مساعد ثاني: الأردني أحمد الروالة

حكم رابع: الكولومبي أندريس روخاس

حكم مساعد احتياطي: الكولومبي ألكسندر جوزمان

السعودية × أوروجواي

حكم ساحة: الإيطالي ماوريزيو مارياني.

مساعد أول: الإيطالي دانيل بيندوني.

مساعد ثاني: الإيطالي ألبيرتو تيجوني.

حكم رابع: الكندي درو فيشر.

حكم مساعد احتياطي: الكندي مايكل بروجين.

إيران × نيوزيلندا

حكم ساحة: المكسيكي سيزار راموس.

مساعد أول: المكسيكي ألبيرتو مورين.

مساعد ثاني: المكسيكي ماركو بيسكويرا.

حكم رابع: الياباني يوسوكي أراكي.

حكم مساعد احتياطي: الياباني جون ميهارا.

كأس العالم الحكم أدهم مخادمة حكم مباراة السعودية
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