سبورت: حمزة عبد الكريم على رأس قائمة فليك لفترة الإعداد

يواصل نادي برشلونة الاعتماد على مواهب لا ماسيا، بعدما قرر المدرب الألماني هانزي فليك تصعيد مجموعة من أبرز مواهب الأكاديمية للمشاركة في فترة الإعداد للموسم الجديد مع الفريق الأول، في خطوة تعكس فلسفة النادي القائمة على صناعة النجوم من الداخل.

ويأتي قرار فليك في ظل إيمانه بأهمية تسريع تطور العناصر الشابة، خاصة بعدما أثبتت التجارب القريبة نجاح لاعبين مثل مارك كاسادو وفيرمين لوبيز وباو كوبارسي ولامين يامال، ما يجعل الباب مفتوحًا أمام ظهور اسم جديد هذا الصيف.

واختار فليك قائمة من الأسماء الشابة التي ستنضم إلى الفريق الأول في مرحلة الإعداد للموسم الجديد ويتصدر هذه الأسماء الشاب المصري حمزة عبد الكريم.

وجاءت القائمة كالتالي: "حمزة عبد الكريم، و أوريان جورين، توني فرنانديز، جيي فرنانديز، جوفري تورينتس، تومي ماركيس، شين كلويفرت، أوسكار جيستاو، إبريما تونكارا، وإبراهيم ديارا".

ويبدأ برشلونة فترة التحضير بداية من 13 يوليو المقبل باللاعبين المتاحين على أن يخضعوا للفحوصات الطبية والاختبارات البدنية، وسيغيب عن بداية المعسكر المشاركون في كأس العالم لفترة راحة.