أدار نهائي الأولمبياد.. البرازيلي أباتي حكم مباراة مصر وبلجيكا

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 16:30

كتب : FilGoal

الحكم البرازيلي رامون أباتي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم حكام مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026.

ويلتقي المنتخب المصري أمام نظيره البلجيكي في تمام الساعة العاشرة مساء يوم الإثنين المقبل.

وكشف فيفا عن طاقم الحكام بقيادة البرازيلي رامون أباتي.

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وجاء الطاقم كالتالي:

حكم ساحة: رامون أباتي من البرازيل

مساعد 1: دانيلو مانيس من البرازيل

مساعد 2: رافائيل ألفيس من البرازيل

حكم رابع: كيفن أورتيجا من بيرو

حكم مساعد احتياطي: ميجيل أوروي من بيرو

البرازيلي رامون أباتي يبلغ من العمر 36 عاما، ويحمل الشارة الدولية منذ 2023.

أدار أباتي 3 مباريات في كأس العالم للأندية بين ريال مدريد وباتشوكا، وريال مدريد أمام دورتموند، ومانشستر سيتي أمام الوداد المغربي.

كما أدار نهائي أولمبياد 2024 بين فرنسا وإسبانيا.

وقام بإدارة مباراة واحدة في تصفيات أمريكا الجنوبية لكأس العالم بين فنزويلا والإكوادور.

ويتواجد المنتخبان المصري والبلجيكي في المجموعة السابعة إلى جانب إيران ونيوزيلندا.

وانطلق كأس العالم يوم الخميس 11 يونيو ويستمر حتى يوم 19 يوليو، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، والمكسيك.

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