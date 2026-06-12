من كسر الجمجمة إلى دموع أزتيكا.. قصة خيمينيز المستحيلة في المونديال

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 15:49

كتب : عبد الرحمن شريف

راؤول خيمينيز - المكسيك

لم تكن مجرد رأسية في شباك جنوب إفريقيا، بل لحظة اختزلت سنوات من الألم والانتظار، في ملعب أزتيكا، حيث تُصنع الأساطير، وقف راؤول خيمينيز باكيا بعد أن دون اسمه أخيرا في سجل أهداف كأس العالم، مانحا المكسيك فوزا ثمينا وبداية مثالية لمشوارها في مونديال 2026.

وكان الانتصار الأول للمكسيك أمام جنوب إفريقيا في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026 في الأراضي المكسيكية وسط حشود كبيرة من الجماهير التي كانت تنتظر صرخة انتصار في بداية المشوار.

لحظة عابرة لميلاد جديد

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قبل سنوات قليلة، بدا المشهد مستحيلا، في نوفمبر 2020، سقط خيمينيز على أرض الملعب بعد اصطدام مروع في الرأس، كسر في الجمجمة، دقائق من الرعب، وأسئلة بلا إجابات حول مستقبل لاعب كاد يفقد حياته.

اليوم وبعد رحلة تعافٍ قاسية، عاد ليقف أمام أكثر من 80 ألف متفرج، ويرتقي عاليا محولا عرضية روبرتو ألفارادو إلى هدف ثانٍ لحسم اللقاء.

قفزة عالية، احتفال مجنون، وإشارة إلى السماء، لفتة حملت الكثير، ربما لوالده الراحل، وربما لسنوات الكفاح التي لم يرها الجمهور، لكنها كانت حاضرة بقوة في تلك الدموع.

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أول هدف وأثقل الأهداف

الهدف لم يكن عاديا، هو الأول لخيمينيز في نهائيات كأس العالم، وجاء في أول مشاركة أساسية له بعد ست مشاركات سابقة كبديل في نسخ 2014 و2018 و2022، هدف حمل الرقم 46 دوليا في ظهوره الـ125، ليصعد إلى وصافة هدافي المكسيك تاريخيا خلف خافيير هيرنانديز.

وقبل أن يسجل، كاد أن يهز الشباك مبكرا بتسديدة نصف طائرة تصدى لها ببراعة حارس جنوب إفريقيا، وكأن المباراة أرادت اختبار إصراره حتى النهاية.

دعم الفريق واعتراف اللحظة

داخل الملعب، احتضنه زملاؤه، وخارجه، عبر جوليان كينيونيس صاحب الهدف الأول في كأس العالم 2026 عن شعور المجموعة وقال: "هو يعطي الكثير للفريق، ومن الرائع أن يواصل إضافة الأهداف لمسيرته الدولية"، كلمات بسيطة، لكنها تعكس مكانة لاعب عاد من حافة النهاية ليقود منتخب بلاده في أكبر مسرح كروي.

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طريق طويل من أوروبا إلى أزتيكا

تنقل خيمينيز بين أمريكا المكسيكي، وأتلتيكو مدريد، وبنفيكا، قبل أن يصنع اسمه في ولفرهامبتون، إعارة ناجحة، ثم صفقة قياسية، وأهداف جعلته أحد أبرز المهاجمين في الدوري الإنجليزي، ثم جاء اليوم الذي غير كل شيء في 29 نوفمبر 2020.

تعافٍ بطيء، أشهر بلا تدريب، عودة حذرة، هدف أول بعد الإصابة، ثم انتقال إلى فولام، فعودة جديدة إلى ولفرهامبتون قبل أيام من انطلاق المونديال، وبين كل ذلك، لاعب يرتدي واقيا للرأس، لكنه لم يرتد يوما الخوف.

بداية الحلم

بهذا الفوز، وضع منتخب المكسيك خطوة في طريق التأهل، ويضع خيمينيز حجر الأساس لقصة قد لا تنتهي عند هذا الهدف، فالمونديال يُقام على أرضه، والجماهير خلفه، واللاعب الذي نجا من الموت يبدو مستعدا لكتابة فصول جديدة.

في الأزتيكا، لم يسجل راؤول خيمينيز هدفا فقط، بل أعلن انتصار الإرادة على المستحيل.

راؤول خيمينيز منتخب المكسيك كأس العالم
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