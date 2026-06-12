رومانو: بعد إتمام الاتفاق مع برناردو سيلفا.. رودري لم يعد أولوية في ريال مدريد

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 14:55

كتب : FilGoal

رودري - مانشستر سيتي

كشف فابريزيو رومانو الصحفي المتخصص في الانتقالات، عن خروج رودري من حسابات ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وكتب رومانو عبر حسابه على إكس " بعد إتمام الاتفاق مع برناردو سيلفا، لم يعد رودري أولوية لريال مدريد هذا الصيف."

وأكمل الصحفي في سكاي سبورتس "الأمر متروك للاعب إما توقيع عقد جديد مع مانشستر سيتي أو يبقى مطروحا للانضمام للفريق مجانا في صيف 2027."

أخبار متعلقة:
كأس العالم - رودري: ريال مدريد؟ اعتدت الشائعات.. وسأستبدل الكرة الذهبية بلقب المونديال رودري: الفوز بكأس العالم سيكون بمثابة اللمسة الأخيرة في مسيرة رائعة فابريزيو: ريال مدريد يتحرك رسميا لضم برناردو سيلفا

وينتهي تعاقد رودري مع مانشستر سيتي في صيف 2027.

وأتم نادي ريال مدريد اتفاقه مع برناردو سيلفا للانضمام للفريق في صفقة انتقال حر.

وكشفت تقارير عن ضغط جوزيه مورينيو مدرب ريال مدريد، من أجل إتمام صفقة برناردو سيلفا، معتبرا اللاعب أولوية قصوى ضمن خططه المستقبلية.

وخاض برناردو مع مانشستر سيتي 460 مباراة مسجلا 76 هدفا وصنع 77 آخرين.

ورد رودري على انضمامه لريال مدريد "الاتفاق مع إنريكي ريكيلمي للانتقال لريال مدريد؟ أحاول الابتعاد قليلا عن الشائعات. أحاول التركيز على ما عليّ فعله الآن. أتفهم أن هذا جزء من اللعبة وما نفعله".

وأضاف "تركيزي منصب على كأس العالم. ما زلت مرتبطا بعقد مع مانشستر سيتي، وأعتقد أننا قدمنا ​​موسما جيدا. هذا هو وضعي الآن".

وعانى رودري من الإصابات العضلية هذا الموسم مع سيتي واكتفى بخوض 33 مباراة فقط وتحقيق لقبي كأس الاتحاد والرابطة الإنجليزية.

ويستعد رودري للمشاركة مع منتخب إسبانيا في كأس العالم ضمن المجموعة الثامنة إلى جانب السعودية، وأوروجواي، وكاب فيردي.

ويشارك رودري في كأس العالم للمرة الثانية على التوالي إذ ودع 2022 على يد المغرب بركلات الترجيح.

رودري برناردو سيلفا ريال مدريد مورينيو
نرشح لكم
وكيل صلاح يرد على تقارير الانتقال للدوري التركي خبر في الجول - البنك الأهلي الأقرب.. سباق بين 3 أندية لضم علي حمدي لاعب طلائع الجيش خبر في الجول - اهتمام من الأهلي وبيراميدز بضم أسامة فيصل.. والبنك ينتظر الأعلى سعرًا الرياضية: حمد الله يقترب من التعاون موندو تكشف مدة تعاقد حمزة عبد الكريم مع برشلونة فابريزيو: ريال مدريد يتحرك رسميا لضم برناردو سيلفا موندو ديبورتيفو: اهتمام إيطالي بروجيري وأتلتيكو لا يفكر في البيع إلا بشرط ذا أثلتيك: مانشستر سيتي يقدم عرضا جديدا لضم أندسون مقابل 120 مليون جنيه إسترليني
أخر الأخبار
وكيل صلاح يرد على تقارير الانتقال للدوري التركي 4 دقيقة | الكرة الأوروبية
"في الجول ستيكرز": 8 عرب في كأس العالم.. العب ونافس أصدقائك 42 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أدهم مخادمة حكما لمواجهة إسبانيا وكاب فيردي.. وإيطالي يدير مباراة السعودية الأولى ساعة | في المونديال
خبر في الجول - البنك الأهلي الأقرب.. سباق بين 3 أندية لضم علي حمدي لاعب طلائع الجيش ساعة | ميركاتو
سبورت: حمزة عبد الكريم على رأس قائمة فليك لفترة الإعداد 2 ساعة | الكرة الأوروبية
أدار نهائي الأولمبياد.. البرازيلي أباتي حكم مباراة مصر وبلجيكا 2 ساعة | في المونديال
خبر في الجول - اهتمام من الأهلي وبيراميدز بضم أسامة فيصل.. والبنك ينتظر الأعلى سعرًا 2 ساعة | ميركاتو
من كسر الجمجمة إلى دموع أزتيكا.. قصة خيمينيز المستحيلة في المونديال 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 3 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 4 تشكيل منتخب مصر - حمدي فتحي في الدفاع أمام البرازيل.. وصلاح على الدكة
/articles/530764/رومانو-بعد-إتمام-الاتفاق-مع-برناردو-سيلفا-رودري-لم-يعد-أولوية-في-ريال-مدريد