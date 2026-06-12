أحمد الشناوي: هذا ما اختلف في بيراميدز.. ولم أتوقع فوز الزمالك بالدوري

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 14:47

كتب : FilGoal

أحمد الشناوي - بيراميدز

يرى أحمد الشناوي حارس مرمى بيراميدز، أن فريقه بات يستقطب ما يحتاجه فقط من اللاعبين.

أحمد الشناوي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وأوضح الشناوي في تصريحات لقناة أون سبورت "ما اختلف في بيراميدز أن الفريق بات يستقطب ما يحتاجه فقط من اللاعبين، وليس عدد لاعبين كبير كما كان سابقا، وهو ما خلق نوع من عدم الاستقرار نتيجة أن كافة اللاعبين نجوم."

وأضاف "حصلنا على 5 بطولات بينهم 3 كؤوس قارية في سنتين، وهذا مجهود كبير ليس من اللاعبين والجهاز الفني فقط وإنما من جانب الإدارة أيضا."

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وتحدث حارس بيراميدز عن مدربه السابق كرونولاف يورشيتش "أشكره، إنه شخص رائع وأحدث طفره في الفريق."

وردا على عصبيته، قال "شيء إيجابي لأننا ناد بدون جمهور، وليس لنا قاعدة إعلامية، وهو قام بتعويض ذلك، ونجح فيه."

وعن تتويج الزمالك بالدوري، أوضح "لم أكن أتوقع فوز الزمالك بالدوري الموسم الماضي، نظرا لمروره بمشاكل كبيرة وإيقاف القيد وعدم حصول اللاعبين على مستحقاتهم."

واستدرك "أبارك لنادي الزمالك، يستحق التتويج، واللاعبون أدوا مباريات كبيرة."

وأشار إلى أسباب فوز الزمالك بالدوري "السبب الأول الجماهير، والسبب الثاني تلاحم اللاعبين وعدم التفكير في تأخر المستحقات."

كما عبر عن سعادته بتتويج المصري ببطولة كأس الرابطة "كنت سعيدا بفوز المصري، وأتمنى مزيد من البطولات مستقبلا."

وبسؤاله عن إمكانية العودة للعب للمصري، قال "يتبقي لي 3 مواسم في بيراميدز، لما لا، المصري بيتي وأعتز وأفتخر به."

وأكمل "كان من الممكن أن تتغير مسيرتي لو وافق المصري على عرض ريال بيتيس."

وأتم حديثه عن الكونغولي فيستون مايلي "سنفتقده كثيرًا، لاعب أضاف لبيراميدز وللدوري المصري، وأفضل لاعب في إفريقيا."

وتوج بيراميدز ببطولة كأس مصر الموسم الماضي بعد الفوز أمام زد في المباراة النهائية، فيما حصل الفريق على المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري.

أحمد الشناوي بيراميدز
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