بعد عزل 21 يوما.. منتخب الكونغو يصل الولايات المتحدة الأمريكية للمشاركة في كأس العالم

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 13:11

كتب : FilGoal

ويسا - وان بيساكا - الكونغو الديمقراطية

وصلت بعثة منتخب الكونغو الديمقراطية إلى مدينة هيوستن في الولايات المتحدة الأمريكية تمهيدا للمشاركة في كأس العالم.

وانطلق كأس العالم أمس ويستمر حتى 19 يوليو المقبل، في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

وطالب أندرو جولياني المدير التنفيذي لفريق عمل البيت الأبيض المسؤول عن كأس العالم، في وقت سابق بضورة الحفاظ على سلامة الفقاعة الصحية لمنتخب الكونغو لمدة 21 يوما قبل السماح لهم بالسفر إلى أمريكا يوم 11 يونيو بعد تفشي فيروس إيبولا في البلاد.

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وأعلنت السلطات الصحية في الكونغو تسجيل تفشٍ جديد لفيروس إيبولا في شرق البلاد، وهو فيروس خطير قد يؤدي إلى الوفاة في بعض الحالات.

وبالفعل، وصلت بعثة الكونغو الديمقراطية، تحت قيادة المدرب سيباستيان ديسابر بعد أن خضعت لإجراء عزل صحي لمدة 21 يومًا.

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واضطر منتخب الكونغو لإقامة معسكره الإعدادي في بلجيكا.

وخاض منتخب الكونغو مباراة ودية أمام الدنمارك وانتهت بالتعادل السلبي دون أهداف، وأقيمت في بلجيكا.

وخسر منتخب الكونغو الودية الثانية أمام تشيلي 2-1 والتي أقيمت في فرنسا، بعد إلغائها من قبل السلطات الإسبانية تخوفا من فيروس إيبولا.

وتأهل منتخب الكونغو إلى كأس العالم للمرة الثانية في التاريخ بعد نسخة 1974، وذلك عن طريق الملحق العالمي.

ويتواجد منتخب الكونغو في المجموعة 11 بجانب كل من البرتغال وأوزبكستان وكولومبيا.

وجاءت قائمة الكونغو الديمقراطية كالآتي:

حراسة المرمى: تيموثي فايولو (إف سي نوه – أرمينيا) - ليونيل مباسي (لو هافر – فرنسا) – ماتيو إيبولو ( ستاندرادليج – بلجيكا)

خط الدفاع: شانسيل مبيمبا (ليل – الفرنسي) – آرون وان – بيساكا (وست هام – إنجلترا) – أكسيل توانزيبي (بيرنلي – إنجلترا) – آرثو ماسواكو (لانس – فرنسا) – جيديون كالولو (لوريان – فرنسا) – ديلان باتوبينسيكا (لاريسا – اليونان) – ستيف كابوادي (ويدزي لودز – بولندا)

خط الوسط: نوح ساديكي (سندرلاند – إنجلترا) – صامويل موتوسامي (أتروميتوس – اليونان) – إيدو كايمبي (واتفورد – إنجلترا) – نجالاييل موكاو (ليل – فرنسا) – تشارلز بيكل (إسبانيول – إسبانيا) – ثيو بونجوندا (سبارتاك – روسيا) – ناتانايل مبوكو (مونبيلييه – فرنسا) – بريان سيبينجا (كاستيلون – إسبانيا) – جايل كاكوتا (لاريسا – اليونان) - آرون تشيبولا (كليمارنوك– اسكتلندا)

خط الهجوم: يوان ويسا (نيوكاسل – إنجلترا) – سيدريك باكامبو (ريال بيتيس – إسبانيا) – سيمون بانزا (الجزيرة – الإمارات) – فيستون ماييلي (بيراميدز) – ميسشاك إيليا (ألانيا سبور – تركيا)

كأس العالم الكونغو الديمقراطية
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