هوجو بروس: رأيت المكسيك في حالة يأس.. وأؤمن بفريقي

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 12:15

كتب : FilGoal

هوجو بروس - جنوب إفريقيا

دافع هوجو بروس مدرب جنوب إفريقيا، عن فريقه بعد الخسارة في المباراة الافتتاحية أمام المكسيك، في كأس العالم 2026.

وخسر منتخب جنوب إفريقيا أمام المكسيك بهدفين نظيفين ضمن مواجهات المجموعة الأولى.

وقال بروسي في تصريحات عبر شبكة SABC الجنوب إفريقية: "أؤمن بفريقي وأثق به، لقد كانوا متحمسين وأرادوا إظهار مدى جودتهم."

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وأكمل "كان ينبغي أن نكون أكثر خطورة وأن نلعب بشكل هجومي أكثر."

وردا على إذا ما كان مستوى البطولة مرتفعا بالنسبة للاعبيه، قال "هذا المستوى أعلى بكثير من أي مستوى آخر، ولكن عليّ أن أقول لكم أيضاً إننا قدمنا ​​مباراة جيدة."

وتابع "رأيت المكسيك في حالة يأس، وفي بعض اللحظات لم يعرفوا ماذا يفعلون بالكرة."

وأتم "كان تنظيمنا الدفاعي مثالياً، لكن علينا تحسين أدائنا الهجومي."

وتحصل منتخب جنوب إفريقيا على طردين ليكمل المباراة بـ 9 لاعبين، بعد طرد سفيفيلو سيثول لمنعه هدفا محققا، وثيمبا زواني الذي ضرب منافسه دون كرة.

وجاء الهدف الأول من خطأ دفاعي للاعب سفيفيلو سيثول ليستغلها جوليان كينيونيس ويسجل أول أهداف المونديال، قبل أن يضيف راؤول خيمينيز الهدف الثاني برأسية في شباك رونين ويليامز.

وتصدر منتخب المكسيك المجموعة، متفوقا بفارق الأهداف أمام كوريا الجنوبية بعد الجولة الأولى، فيما بقي منتخبا جنوب إفريقيا والتشيك دون نقاط.

وحقق منتخب كوريا الجنوبية الفوز أمام التشيك 2-1 في المباراة التي أقيمت فجر الجمعة، بتوقيت القاهرة، في إطار نفس المجموعة، بالجولة ذاتها.

ويلتقي في الجولة المقبلة منتخب جنوب إفريقيا أمام التشيك، فيما يصطدم منتخب المكسيك أمام كوريا الجنوبية في صراع صدارة المجموعة.

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