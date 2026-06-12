مدرب الأردن: دعونا نكون عقلانيين.. جئنا إلى كأس العالم لنتعلم

اعترف جمال سلامي مدرب الأردن، بصعوبة المجموعة التي يقع فيها منتخب النشامى في كأس العالم.

ويتواجد المنتخب الأردني في المجموعة العاشرة إلى جانب الأرجنتين، والجزائر والنمسا.

ويخوض النشامى كأس العالم للمرة الأولى في تاريخ البلاد.

وقال جمال سلامي في تصريحات عبر قناة بي إن سبورتس: "لنكون عقلانيين، سنواجه منتخبات قوية متمسرة ولديهم إمكانيات أفضل منا."

وأضاف سلامي بعد وصول بعثة منتخب الأردن إلى بورتلاند مقر إقامة النشامى "جئنا إلى هنا في كأس العالم لنتعلم، إنها فرصة كبيرة لكرة القدم الأردنية أن تتواجد في تلك المناسبة."

وأكمل "سنواجه بطل العالم في المباراة الأخيرة، ونواجه واحد من المنتخبات العربية القوية وهو منتخب الجزائر مدجج بالنجوم، ومنتخب قوي ليس كلاعبين ولكن كفريق وهو منتخب النمسا في المباراة الافتتاحية."

واستدرك "ليس لدينا تخوف، وسنلعب بالطريقة التي تلائم قدراتنا ومؤهلاتنا، ونعرف خصومنا جيدا ونريد الظهور بشكل جيد."

ويلتقي المنتخب الأردني أمام النمسا يوم الأربعاء 17 يونيو، الساعة السابعة صباحا.

فيما سيلتقي في المباراة الثانية أمام الجزائر يوم الثلاثاء، 23 يونيو، الساعة السادسة صباحا.

ويختتم النشامى مبارياته في دور المجموعات بمواجهة الأرجنتين يوم 28 يونيو الخامسة صباحا، وجميع المباريات بتوقيت القاهرة.

وعن الوديات التي خاضها المنتخب الأردني قبل المونديال، قال سلامي "الأيام الماضية كانت الفرصة الأخيرة لنا للتجهيز لكأس العالم، لذا خضنا مباريات قوية حتى يواجه اللاعبون المستوى العالي."

وتابع "المباريات كانت موفقة وكان لدينا أهدافا أخرى غير النتائج، منتخبنا تطور من مباراة لأخرى، وجميع اللاعبين جاهزين، لدينا 5 مباريات قبل المباراة الأولى، ولدينا لاعبون يستطيعون تقديم مستوى لائق."

وخاض المنتخب الأردني وديتين أمام سويسرا وانتهت بالخسارة 4-1، ثم مواجهة كولومبيا والخسارة 2-0.

وأردف مدرب الأردن "عملت منذ سنتين مع المنتخب ولدي علاقة جيدة باللاعبين، واستفدنا من الأخطاء التي ارتكبناها، ومازال لدينا 5 أيام للتجهيز لأول مواجهة."

وأتم "نريد فتح باب الاحتراف لمجموعة من اللاعبين الشباب، ليكونوا مستقبل كرة القدم الأردنية."