الرياضية: حمد الله يقترب من التعاون

يقترب المغربي عبد الرازق حمد الله من خوض تجربة جديدة في الدوري السعودي من بوابة التعاون.

ورحل الدولي المغربي عن الشباب السعودي قبل نهاية الموسم.

ووفقا لصحيفة "الرياضية" السعودية فإن حمد الله توصل لاتفاق مع مسؤولي التعاون لانضمام للفريق لمدة موسمين.

وسينضم صاحب الـ 35 عاما لصفوف التعاون في صفقة انتقال حر.

ويمتلك حمد الله 156 في الدوري السعودي في المركز الثاني بترتيب الهدافين خلف السوري عمر السومة صاحب الـ 162 هدفا.

وارتدى حمد الله قمصان النصر واتحاد جدة والشباب والهلال في الدوري السعودي.

يذكر أن حمد الله ساهم في تتويج منتخب المغرب بلقب كأس العرب 2025 بعدما سجل ثنائية أمام الأردن في النهائي.

ويسعى التعاون لتعزيز صفوفه بعدما ضمن المشاركة في دوري أبطال آسيا 2 بدءا من دور المجموعات في الموسم المقبل.

واحتل التعاون المركز السادس الموسم المنقضي في الدوري السعودي.