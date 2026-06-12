كأس العالم - مدرب كندا يعلن غياب ديفيز عن لقاء البوسنة

شدد جيسي مارش المدير الفني لـ منتخب كندا أنه أراد تولى قيادة منتخب كندا في كأس العالم 2026.

ويشارك منتخب كندا كمستضيف رفقة أمريكا والمكسيك في البطولة التي بدأت بالفعل وتستمر حتى 19 يوليو المقبل.

ويلتقي منتخب كندا مع البوسنة على ملعب تورونتو في كندا الجمعة في العاشرة مساءً.

وقال مارش في المؤتمر الصحفي: "إذا كنت تعمل في مجال كرة القدم، فكأس العالم هو المكان الذي تريد أن تتواجد فيه".

وأضاف "جئت إلى كندا لأكون المدرب لأنني أحببت هؤلاء اللاعبين واعتقدت أنهم يستطيعون التكيف مع أسلوب اللعب الذي أردته، لكنني جئت إلى هنا لأقودهم في كأس العالم على أرضهم. أردت هذه المسؤولية."

وتولى مارش المهمة التدريبية لكندا في 2024 وساهم في وصولهم لنصف نهائي كوبا أمريكا 2024.

وكشف "ألفونسو ديفيز سيغيب عن المباراة، نأمل أن يلحق بنا قريبا والمساهمة معنا".

ويعاني ديفيز من إصابة عضلية تعرض لها في فبراير الماضي ولا زل لم يصل للجاهزية الكاملة للمشاركة في المباريات.

وتابع "مويس بومبيتو لم يصل لكامل لياقته، سيكون جاهزا خلال أسبوع لكنه ليس مستعدا ليشارك أساسيا".

وتعرض المدافع للإصابة في مباراة أوزبكستان الودية وأشارت بعض التقارير إلى إمكانية استبعاده.

وردا على التخوف من الحصول على بطاقات حمراء أجاب: "تعد البطاقات الحمراء من أفضل الطرق لعرقلة أي فريق في البطولة".

يذكر أن منتخب كندا تحصل على 11 بطاقة حمراء في المباريات الأخيرة.

وأكمل "علينا أن نلعب بقوة وسرعة، ونحتاج أيضا للحفاظ على هدوئنا دون تدخلات متهورة".

وأتم "نحن مستعدون لخوض مباريات مهمة. نحن مستعدون لرفع اسم بلدنا عاليا، ورفع اسم جماهيرنا عاليا. نحن مستعدون لتحقيق هذا الهدف".

ويشارك منتخب كندا للمرة الثالثة في تاريخه بكأس العالم والثانية على التوالي بعد نسخة 2022.