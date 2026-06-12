كأس العالم - ويليامز يفسر سبب خسارة جنوب إفريقيا أمام المكسيك فنيا

أوضح رونوين ويليامز حارس مرمى جنوب إفريقيا أسباب خسارة منتخب بلاده أمام المكسيك في افتتاح كأس العالم 2026.

واستهل منتخب المكسيك أحد المستضيفين البطولة بالفوز على جنوب إفريقيا بنتيجة 2-0 في لقاء أقيم على ملعب أزتيكا.

وصرّح حارس مرمى جنوب إفريقيا لقناة SABC الجنوب إفريقية: "حللنا خطة لعب المكسيك ووجدنا أنهم يلعبون بـ 5 مدافع في خطة 3-5-2".

وأضاف "أردنا اتباع خطة مشابهة مع لاعب وسط إضافي لكنهم غيروا أسلوبهم ولعبوا بـ 4 مدافعين بدلا من 5".

وواصل "كان علينا تطبيق أسلوب الرقابة الفردية، وفي هذا المستوى علينا التعلم بشكل أسرع، وهذا درس قاسي تعلمنا منه اليوم".

وأتم "كانت لدينا خطة لعب جيدة، ومن الواضح أن الخطأ الذي ارتكبناه في الشوط الأول هو ما منحهم الفرصة للهجوم".

video:1

وسبق أن خاض منتخب المكسيك 8 مباريات افتتاحية سابقا، تلقت الخسارة 6 مرات، فيما انتهت مباراتين بالتعادل.

سجل هدفي المنتخب المكسيكي خوليان كينيونيس في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة بعد خطأ قاتل من دفاع جنوب إفريقيا في الخروج بالكرة، وراؤول خيمينيز في الدقيقة 67، ليسجل أول أهدافه في التاريخ بكأس العالم.

وأشهر الحكم طردين ضد لاعبي جنوب إفريقيا سميسو سيثولي في الدقيقة 49 بعد عرقلة اللاعب أثناء انفراده بالمرمى، وزواني في الدقيقة 84 بعد ضرب لاعب المكسيك دون كرة.

وشهدت المباراة مشاركة المكسيكي جيلبرتو مورا أصغر لاعب في كأس العالم 2026.

وتصدر المنتخب المكسيكي المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

ويلتقي منتخبا كوريا الجنوبية والتشيك في تمام الخامسة فجرًا ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة ذاتها.

ويقام كأس العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك خلال الفترة من 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل.