كينيونيس أفضل لاعب في افتتاح كأس العالم

فاز خوليان كينيونيس بجائزة رجل المباراة الافتتاحية بين المكسيك وجنوب إفريقيا.

وانتهت المباراة بفوز المكسيك بهدفين نظيفين في المباراة التي أقيمت على ملعب أزتيكا في العاصمة المكسيكة.

ونجح كينيونيس مهاجم القادسية السعودية، في تسجيل الهدف الأول للمكسيك في الدقيقة التاسعة من بداية المباراة.

كما شكل المهاجم المكسيك خطورة على مرمى روبن ويليامز حارس جنوب إفريقيا، وتصدى القائم لتسديدته في الدقيقة 42.

وتصدر منتخب المكسيك المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط.

ويلتقي في تمام الخامسة فجرًا منتخبا كوريا الجنوبية والتشيك في إطار الجولة ذاتها بالمجموعة الأولى.

وأًصبح خوليان كينيونيس أول لاعب مكسيكي في التاريخ يفتتح أهداف كأس العالم، كما بات صاحب ثالث أسرع هدف افتتاحي في البطولة، لكنه في الأصل كولومبي.

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وبات خوليان ثالث أسرع لاعب يسجل في تاريخ المباريات الافتتاحية بعد 9 9 دقائق متفوقا عليه فقط كل من فيليب لام وسيزار سامبايو.

وأصبح هدف كينيونيس الـ 2721 في تاريخ كأس العالم خلال 965 مباراة.