كأس العالم - جيلبرتو مورا أصغر لاعب يشارك في 2026

أصبح جيلبرتو مورا لاعب منتخب المكسيك أصغر لاعب يشارك في كأس العالم 2026.

وشارك اللاعب الشاب في الدقيقة 66 بدلا مدونا أولى مبارياته في المونديال.

وبعمر 17 عاما و240 يوما أًصبح مورا أًصغر لاعب يمثل منتخب المكسيك في كأس العالم.

وبات المكسيكي سادس أصغر لاعب تاريخيا يشارك في كأس العالم.

وجاءت قائمة أصغر اللاعبين المشاركين في كأس العالم تاريخيا

1 الأيرلندي نورمان وايتسايد بعمر 17 عاما و41 يوما

2 الكاميروني صامويل إيتو بعمر 17 عاما و99 يوما

3 النيجيري فيمي أوباموميني بعمر 17 عاما و101 يوما

4 الكاميروني سولمون أولمبي بعمر 17 عاما و185 يوما

5 البرازيلي بيليه بعمر 17 عاما و235 يوما

6 المكسيكي جيلبرتو مورا بعمر 17 عاما و240 يوما

وهو أول لاعب يوُلد بعد كأس العالم 2006 يشارك في كأس العالم تاريخيا.

البداية تحت قيادة مدرب الزمالك السابق، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي دفع باللاعب الشاب في الدوري المكسيكي بقميص تيخوانا ضد سانتوس لاجونا في 2024.

جعلته أصغر لاعب يشارك في تاريخ تيخوانا، وثالث أصغر لاعب يظهر في الدوري المكسيكي، وأصغر لاعب يصنع هدفًا في تاريخ المسابقة.

وبعد أقل من أسبوعين فقط، سجل هدفه الأول أمام ليون ليصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري المكسيكي بعمر 15 عامًا و320 يومًا.

ثم أًصبح أصغر لاعب يمثل منتخب المكسيك في بطولة دولية بعدما شارك في الكأس الذهبية والتي توج بلقبها.

الإصابة منعت مورا من أن يكون أول لاعب في التاريخ يشارك في 3 كأس عالم خلال عام واحد.

إذ غاب عن كأس العالم للناشئين 2025 بسبب الإصابة بعدما شارك في كأس العالم للشباب ووصل لربع النهائي، والآن في كأس العالم للكبار.