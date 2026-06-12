كأس العالم - جيلبرتو مورا أصغر لاعب يشارك في 2026

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 00:19

كتب : إسلام أحمد

جيلبرتو مورا - المكسيك

أصبح جيلبرتو مورا لاعب منتخب المكسيك أصغر لاعب يشارك في كأس العالم 2026.

وشارك اللاعب الشاب في الدقيقة 66 بدلا مدونا أولى مبارياته في المونديال.

وبعمر 17 عاما و240 يوما أًصبح مورا أًصغر لاعب يمثل منتخب المكسيك في كأس العالم.

أخبار متعلقة:
رقم سلبي إفريقي جديد يتكرر في افتتاح كأس العالم المكسيك تكسر العقدة "سئم من التجاهل".. الكولومبي كينيونيس يكتب تاريخا بقميص المكسيك في كأس العالم كأس العالم - خيمينيز يسجل أول أهدافه في المونديال

وبات المكسيكي سادس أصغر لاعب تاريخيا يشارك في كأس العالم.

وجاءت قائمة أصغر اللاعبين المشاركين في كأس العالم تاريخيا

1 الأيرلندي نورمان وايتسايد بعمر 17 عاما و41 يوما

2 الكاميروني صامويل إيتو بعمر 17 عاما و99 يوما

3 النيجيري فيمي أوباموميني بعمر 17 عاما و101 يوما

4 الكاميروني سولمون أولمبي بعمر 17 عاما و185 يوما

5 البرازيلي بيليه بعمر 17 عاما و235 يوما

6 المكسيكي جيلبرتو مورا بعمر 17 عاما و240 يوما

وهو أول لاعب يوُلد بعد كأس العالم 2006 يشارك في كأس العالم تاريخيا.

Image

البداية تحت قيادة مدرب الزمالك السابق، الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو الذي دفع باللاعب الشاب في الدوري المكسيكي بقميص تيخوانا ضد سانتوس لاجونا في 2024.

جعلته أصغر لاعب يشارك في تاريخ تيخوانا، وثالث أصغر لاعب يظهر في الدوري المكسيكي، وأصغر لاعب يصنع هدفًا في تاريخ المسابقة.

وبعد أقل من أسبوعين فقط، سجل هدفه الأول أمام ليون ليصبح أصغر هداف في تاريخ الدوري المكسيكي بعمر 15 عامًا و320 يومًا.

ثم أًصبح أصغر لاعب يمثل منتخب المكسيك في بطولة دولية بعدما شارك في الكأس الذهبية والتي توج بلقبها.

الإصابة منعت مورا من أن يكون أول لاعب في التاريخ يشارك في 3 كأس عالم خلال عام واحد.

إذ غاب عن كأس العالم للناشئين 2025 بسبب الإصابة بعدما شارك في كأس العالم للشباب ووصل لربع النهائي، والآن في كأس العالم للكبار.

المكسيك كأس العالم جنوب إفريقيا جيلبرتو مورا
نرشح لكم
كينيونيس: سعيد بأول أهدافي في كأس العالم كأس العالم - 3 بطاقات حمراء.. رقم سلبي في افتتاح كأس العالم وآخر لأول مرة من 2006 كينيونيس أفضل لاعب في افتتاح كأس العالم رقم سلبي إفريقي جديد يتكرر في افتتاح كأس العالم المكسيك تكسر العقدة "سئم من التجاهل".. الكولومبي كينيونيس يكتب تاريخا بقميص المكسيك في كأس العالم كأس العالم - خيمينيز يسجل أول أهدافه في المونديال كأس العالم - سميسو سيثولي يكرر مشهدا لم يحدث منذ 2006
أخر الأخبار
كينيونيس: سعيد بأول أهدافي في كأس العالم 57 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - 3 بطاقات حمراء.. رقم سلبي في افتتاح كأس العالم وآخر لأول مرة من 2006 57 دقيقة | في المونديال
كينيونيس أفضل لاعب في افتتاح كأس العالم ساعة | في المونديال
كأس العالم - جيلبرتو مورا أصغر لاعب يشارك في 2026 ساعة | في المونديال
رقم سلبي إفريقي جديد يتكرر في افتتاح كأس العالم ساعة | في المونديال
المكسيك تكسر العقدة ساعة | في المونديال
"سئم من التجاهل".. الكولومبي كينيونيس يكتب تاريخا بقميص المكسيك في كأس العالم ساعة | في المونديال
كأس العالم - خيمينيز يسجل أول أهدافه في المونديال ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 3 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 4 تشكيل منتخب مصر - حمدي فتحي في الدفاع أمام البرازيل.. وصلاح على الدكة
/articles/530734/كأس-العالم-جيلبرتو-مورا-أصغر-لاعب-يشارك-في-2026