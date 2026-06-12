رقم سلبي إفريقي جديد يتكرر في افتتاح كأس العالم

الجمعة، 12 يونيو 2026 - 00:08

كتب : عبد الرحمن شريف

ثيمبا زواني - جنوب إفريقيا

شهدت مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا البطاقة الحمراء الثانية في البطولة من نصيب البافانا بافانا في الدقيقة 84 من الشوط الثاني.

وتعرض ثيمبا زواني للبطاقة الحمراء الثانية في المباراة بعد اعتراضه للاعب المكسيك بدون كرة ليعود الحكم إلى تقنية الفيديو ويشهر البطاقة الحمراء في وجه لاعب جنوب إفريقيا بعد 22 دقيقة من مشاركته في المباراة بالشوط الثاني.

وأصبح منتخب جنوب إفريقيا ثاني منتخب يُنهي مباراة افتتاحية في كأس العالم بتسعة لاعبين، بعد منتخب الكاميرون أمام منتخب الأرجنتين يوم 8 يونيو 1990، حين طرد كل من أندريه كانا-بييك وبنجامين ماسينج.

وبات ثيمبا زواني رابع لاعب يتلقى بطاقة حمراء مع جنوب إفريقيا في كأس العالم بعد ألفريد فيري أمام الدنمارك 18 يونيو 1998، وإيتوميلينج خوني امام أوروجواي 16 يونيو 2010، وسميسو سيثولي في مواجهة المكسيك اليوم الخميس في افتتاح كأس العالم 2026.

وجاء تشكيل المكسيك كالتالي:

حراسة المرمى: راؤول رانخيل.

الدفاع: إسرائيل رييس - سيزار مونتيس - يوهان فاسكيز - خيسوس جاياردو.

الوسط: إريك ليرا - ألفارو فيدالجو - بريان جوتيريز.

الهجوم: روبرتو ألفارادو - راؤول خيمينيز - جوليان كينيونيس.

تشكيل جنوب إفريقيا الرسمي لمواجهة المكسيك

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: خوليسو موداو - إيمي أوكون - نكوسيناثي سيبيسي - مبيكيزيلي مبوكازي - أوبري موديبا.

الوسط: تيبوهو موكوينا - سبيهليلو سيثولي - جايدن آدامز.

الهجوم: لايل فوستر - إكرام راينرز.

ويقع كل من المكسيك وجنوب إفريقيا في المجموعة الأولى التي أيضا كوريا الجنوبية، والتشيك.

جنوب إفريقيا ثيمبا زواني
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