كأس العالم - خيمينيز يسجل أول أهدافه في المونديال

الخميس، 11 يونيو 2026 - 23:50

كتب : FilGoal

راؤول خيمينيز - المكسيك

سجل راؤول خيمينيز مهاجم المكسيك أول هدف رسمي له في كأس العالم، ليكتب اسمه في سجلات البطولة ويمنح منتخبه بداية مثالية في مشوار المونديال.

وجاء الهدف في مواجهة المكسيك أمام جنوب إفريقيا، التي افتتحت البطولة على ملعبها وسط أجواء احتفالية كروية كبيرة، لتنطلق نسخة تاريخية تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك معًا.

وجاء الهدف في الدقيقة 67 برأسية متقنة من داخل منطقة الجزاء بعد عرضية رائعة من روبيرتو ألفارادو ويعزز من تقدم المكسيك بالهدف الثاني في المباراة ويسجل بذلك خيمينيز أول أهدافه في كأس العالم.

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وجاء تشكيل المكسيك كالتالي:

حراسة المرمى: راؤول رانخيل.

الدفاع: إسرائيل رييس - سيزار مونتيس - يوهان فاسكيز - خيسوس جاياردو.

الوسط: إريك ليرا - ألفارو فيدالجو - بريان جوتيريز.

الهجوم: روبرتو ألفارادو - راؤول خيمينيز - جوليان كينيونيس.

تشكيل جنوب إفريقيا الرسمي لمواجهة المكسيك

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: خوليسو موداو - إيمي أوكون - نكوسيناثي سيبيسي - مبيكيزيلي مبوكازي - أوبري موديبا.

الوسط: تيبوهو موكوينا - سبيهليلو سيثولي - جايدن آدامز.

الهجوم: لايل فوستر - إكرام راينرز.

ويقع كل من المكسيك وجنوب إفريقيا في المجموعة الأولى التي أيضا كوريا الجنوبية، والتشيك.

كأس العالم منتخب المكسيك راؤول خيمينيز
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