كأس العالم - سميسو سيثولي يكرر مشهدا لم يحدث منذ 2006

شهدت مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا البطاقة الحمراء الأولى في البطولة من نصيب البافانا بافانا بعد مرور 5 دقائق من انطلاق الشوط الثاني.

تعرض سميسو سيثولي للبطاقة الحمراء بعد عرقلة لاعب المكسيك وهو في حالة افنراد بالمرمى مما أدى إلى تدخل حكم المباراة بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه، لتصبح بذلك البطاقة الحمراء الأولى في كأس العالم وخامس بطاقة في المباريات الافتتاحية.

وأصبح أول لاعب يحصل على بطاقة حمراء في مباراة افتتاحية بكأس العالم منذ ماركو إيتشيفيري مع منتخب بوليفيا أمام ألمانيا، وذلك في 16 يونيو 1994.

وبات ثالث لاعب يرتكب خطأ يتسبب في هدف، ثم يحصل على بطاقة حمراء في المباراة نفسها بكأس العالم منذ عام 1966، ويأتي ذلك بعد الإيفواري سيريل دوموراود أمام صربيا، والتشيكي توماش أويفالوشي ضد غانا، وكلاهما في نسخة كأس العالم 2006.

الطرد جاء في توقيت مبكر من الشوط الثاني، وقد شكل نقطة تحول مؤثرة في مجريات اللقاء، إذ اضطر منتخب جنوب إفريقيا لإكمال اللقاء بعشرة لاعبين، في حين حاولت المكسيك استغلال التفوق العددي لتحسين فرصها الهجومية وسط حماس جماهيري غفير.

بهذا الطرد يُضاف اسم سميسو سيثولي إلى سجلات البطولة كأول لاعب يُغادر الملعب بالبطاقة الحمراء في مونديال 2026، مما يضع منتخب جنوب إفريقيا في موقف صعب قبل مواصلة مشواره في المجموعة.

وانتهى الشوط الأول بتقدم المكسيك على جنوب إفريقيا بهدف مقابل لا شيء سجله اللاعب جوليان كينيونيس في الدقيقة 9 من انطلاقة المباراة.

وجاء تشكيل المكسيك كالتالي:

حراسة المرمى: راؤول رانخيل.

الدفاع: إسرائيل رييس - سيزار مونتيس - يوهان فاسكيز - خيسوس جاياردو.

الوسط: إريك ليرا - ألفارو فيدالجو - بريان جوتيريز.

الهجوم: روبرتو ألفارادو - راؤول خيمينيز - جوليان كينيونيس.

تشكيل جنوب إفريقيا الرسمي لمواجهة المكسيك

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: خوليسو موداو - إيمي أوكون - نكوسيناثي سيبيسي - مبيكيزيلي مبوكازي - أوبري موديبا.

الوسط: تيبوهو موكوينا - سبيهليلو سيثولي - جايدن آدامز.

الهجوم: لايل فوستر - إكرام راينرز.

ويتواجد كل من المكسيك وجنوب إفريقيا في المجموعة الأولى التي أيضا كوريا الجنوبية، والتشيك.