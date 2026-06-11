كأس العالم - تطبيق طريقة "فيفا" الجديدة في النشيد الوطني

شهدت مباراة المكسيك وجنوب إفريقيا في افتتاح كأس العالم 2026 تطبيقًا عمليًا للطريقة الجديدة التي أعلن عنها الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا لدخول اللاعبين إلى أرض الملعب قبل انطلاق المباريات.

وانطلق كأس العالم 2026 اليوم الخميس بمواجهة المكسيك وجنوب إفريقيا على أن ينتهي 19 يوليو المقبل.

والتف جميع عناصر المنتخبين حول خط منتصف الملعب الأساسي والاحتياطي من أجل النشيد الوطني قبل بداية المباراة.

وشهدت المباراة وقوف جميع اللاعبين والحكام وجهًا لوجه في وسط الملعب خلال النشيدين، ليشارك كل لاعب في هذه اللحظة الرمزية، وليس فقط عناصر التشكيل الأساسي، في واحدة من أبرز التغييرات التنظيمية في تاريخ البطولة.

وجاء تشكيل المكسيك كالتالي:

حراسة المرمى: راؤول رانخيل.

الدفاع: إسرائيل رييس - سيزار مونتيس - يوهان فاسكيز - خيسوس جاياردو.

الوسط: إريك ليرا - ألفارو فيدالجو - بريان جوتيريز.

الهجوم: روبرتو ألفارادو - راؤول خيمينيز - جوليان كينيونيس.

شكيل جنوب إفريقيا الرسمي لمواجهة المكسيك

حراسة المرمى: رونوين ويليامز.

الدفاع: خوليسو موداو - إيمي أوكون - نكوسيناثي سيبيسي - مبيكيزيلي مبوكازي - أوبري موديبا.

الوسط: تيبوهو موكوينا - سبيهليلو سيثولي - جايدن آدامز.

الهجوم: لايل فوستر - إكرام راينرز.

ويقع كل من المكسيك وجنوب إفريقيا في المجموعة الأولى التي أيضا كوريا الجنوبية، والتشيك.