كأس العالم - الجدول الكامل لمباريات الجولة الأولى والمعلقين

ينتظر عشاق كرة القدم مباريات كأس العالم ومعها يبحث الجميع عن جدول معلقين مباريات كأس العالم من أجل الاستمتاع بالتعليق على المباريات.

ويُقدم عدد من أبرز المعلقين العرب تغطية صوتية لسلسلة من المباريات الدولية على مدار عدة أيام، في مواجهات تجمع منتخبات من مختلف القارات، وسط تنوع كبير في الاختيارات بين الشبكات الناقلة.

وينطلق كأس العالم الخميس 11 يونيو حتى 19 يوليو المقبل في المكسيك والولايات المتحدة وكندا.

جدول معلقين مباريات الجولة الأولى من كأس العالم 2026

الخميس المكسيك × جنوب أفريقيا العاشرة مساء بتعليق حفيظ دراجي، وعلي سعيد الكعبي.

الجمعة: كوريا الجنوبية × التشيك الخامسة صباحا بتعليق محمد بركات وأحمد البلوشي.

الجمعة: كندا × البوسنة والهرسك العاشرة مساء بتعليق خليل بلوشي وجواد بده.

السبت: الولايات المتحدة × باراجواي الرابعة صباحا بتعليق على محمد علي وعامر الخوذيري.

السبت: قطر × سويسرا العاشرة مساء بتعليق عصام الشوالي وحسن العيدروس.

الأحد: البرازيل × المغرب الواحدة صباحا بتعليق علي سعيد الكعبي وجواد بده.

الأحد: هايتي × اسكتلندا الرابعة صباحا بتعليق عبد الله الغامدي ومحمد بركات.

الأحد: أستراليا × تركيا السابعة صباحا بتعليق عامر الخوذيري ونوفل باشي.

الأحد: ألمانيا × كوراساو الثامنة مساء بتعليق خليل بلوشي ومحمد مبروكي.

الأحد: هولندا × اليابان الحادية عشر مساء بتعليق حسن العيدروس ومحمد بركات.

الإثنين: كوت ديفوار × الإكوادور الثانية صباحا بتعليق علي محمد علي وباسم الزير.

الإثنين: السويد × تونس الخامسة صباحا بتعليق عصام الشوالي وأحمد البلوشي.

الإثنين: إسبانيا × كاب فيردي السابعة مساء بتعليق علي سعيد الكعبي ومحمد بركات.

الإثنين: مصر × بلجيكا العاشرة مساء بتعليق علي محمد علي وحفيظ دراجي.

الثلاثاء: السعودية × أوروجواي الواحدة صباحا بتعليق عبد الله الغامدي وحسن العيدروس.

الثلاثاء: إيران × نيوزيلندا الرابعة صباحا بتعليق عامر الخوذيري وأحمد عبده.

الثلاثاء: فرنسا × السنغال العاشرة مساء بتعليق خليل بلوشي ومحمد بركات.

الأربعاء: العراق × النرويج الواحدة صباحا بتعليق عصام الشوالي وأحمد البلوشي.

الأربعاء: الأرجنتين × الجزائر الرابعة صباحا بتعليق حفيظ دراجي وعامر الخوذيري.

الأربعاء: النمسا × الأردن السابعة صباحا بتعليق علي محمد علي وحسن العيدروس.

الأربعاء: البرتغال × الكونجو الديموقراطية الثامنة مساء بتعليق حفيظ دراجي وعبد الله الغامدي.

الأربعاء: إنجلترا × كرواتيا الحادية عشر مساء بتعليق علي سعيد الكعبي وجواد بده.

الخميس: غانا × بنما الثانية صباحا بتعليق محمد بركات وأحمد عبده.

الخميس: أوزباكستان × كولومبيا الخامسة صباحا بتعليق عامر الخوذيري ونوفل باشي.