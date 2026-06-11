مورينيو مدربا لريال مدريد حتى 2029

الخميس، 11 يونيو 2026 - 21:19

كتب : FilGoal

جوزيه مورينيو - فلورنتينو بيريز - رئيس ريال مدريد

أعلن ريال مدريد تعيين جوزيه مورينيو مديرا فنيا للفريق.

وكشف ريال مدريد عن توقيع مورينيو عقود تدريب الفريق لمدة 3 مواسم، تستمر حتى 30 يونيو 2029.

وأوضح ريال مدريد عبر موقعه الرسمي: "وافق مجلس إدارة نادي ريال مدريد لكرة القدم، الذي اجتمع اليوم الخميس 11 يونيو، برئاسة فلورنتينو بيريز، على تعيين جوزيه مورينيو مدرباً للفريق."

أخبار متعلقة:
ماركا: مورينيو يحدد موعد بداية فترة الإعداد مع ريال مدريد بنفيكا يعلن اسم خليفة مورينيو في تدريب الفريق مورينيو يحدد أول أهدافه مع ريال مدريد

وأعلن فلورنتينو بيريز رئيس نادي ريال مدريد عودة جوزيه مورينيو لتدريب الفريق مجددا، بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية لريال مدريد ليظل على مقعد الرئيس حتى عام 2030.

وأشار النادي الملكي، إلى أن مورينيو سينضم إلى الفريق يوم 13 يوليو المقبل، وهو موعد بدء فترة الإعداد للموسم الجديد.

ودفع ريال مدريد 15 مليون يورو إلى بنفيكا قيمة الشرط الجزائي في عقد المدرب البرتغالي.

يذكر أن مورينيو قاد ريال مدريد في الفترة من 2010 إلى 2013، وحقق لقب الدوري الإسباني 2011-2012، وكأس إسبانيا 2010-2011، والسوبر الإسباني 2012.

وخسر ريال مدريد كافة البطولات الموسم الماضي محليا وقاريا.

ريال مدريد مورينيو
نرشح لكم
فابريزيو: ريال مدريد يتحرك رسميا لضم برناردو سيلفا تعيين لامين يامال كسفير للنوايا الحسنة لدى اليونيسف الرحلة مستمرة.. خيتافي يعلن تجديد عقد بوردالاس في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم خبر في الجول - برشلونة يفعل بند شراء حمزة عبد الكريم ماركا: سيشارك معهم في أوروبا.. خيتافي يجد عقد بوردالاس ماركا: مورينيو يحدد موعد بداية فترة الإعداد مع ريال مدريد لويس ميجيل راميس مدربا لأوساسونا
أخر الأخبار
شاكيرا وعروض ترفيهية.. لقطات من افتتاح كأس العالم 2026 4 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - الجدول الكامل لمباريات الجولة الأولى والمعلقين 9 دقيقة | في المونديال
بعد استبعادهما.. حكيمي يوجه رسالة إلى ثنائي المغرب 18 دقيقة | في المونديال
مورينيو مدربا لريال مدريد حتى 2029 25 دقيقة | الدوري الإسباني
عقب افتتاح كأس العالم.. إنفانتينو: أنا على دراية بكل المشاكل 32 دقيقة | في المونديال
تشكيل افتتاح كأس العالم - أوتشوا بديل مع المكسيك.. وفوستر يقود هجوم جنوب إفريقيا 46 دقيقة | في المونديال
الزمالك يتلقى دعوة من الإفريقي التونسي لإقامة وديتين احتفالا بالتتويج بالدوري 56 دقيقة | الدوري المصري
تصنيف فيفا - منتخب مصر يحافظ على مركزه.. والأرجنتين تخطف الصدارة قبل كأس العالم ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت ودي - مصر (1)-(2) البرازيل.. فوز السامبا قبل كأس العالم 2 تقرير مغربي: عموتة رفض رفع طلباته المالية لتدريب الأهلي.. و3 شروط له 3 في الجول يكشف التفاصيل المالية لعقد شراء برشلونة لـ حمزة عبد الكريم 4 الشريعي يكشف لـ في الجول حقيقة توقيع ثلاثي إنبي لـ الأهلي
/articles/530720/مورينيو-مدربا-لريال-مدريد-حتى-2029